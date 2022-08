„Ron Sider war das linke Gewissen der US-Evangelikalen“

Der kanadische Theologe Ron Sider hat dafür gesorgt, dass Evangelisation und soziale Tat als gleichwertig angesehen werden. Diesen Erfolg verdankte er auch seiner Persönlichkeit.

Am 27. Juli 2022 ist das „linke Gewissen“ der nordamerikanischen Evangelikalen im Alter von 82 Jahren gestorben: Ron Sider. In einem Interview mit dem christlichen Medienmagazin PRO erinnert der Theologe Tobias Faix an die Verdienste des „linksevangelikalen“ Vordenkers.

In den 1960er und 1970er Jahren sei die Christenheit in ihrem Missionsverständnis stark polarisiert gewesen, sagt Faix. Die Ökumene habe den Fokus auf die soziale Tat gelegt und die Evangelikalen auf die Evangelisation. Ron Sider dagegen habe Evangelisation und soziale Aktion als gleichwertig angesehen.

Soziale Gerechtigkeit als Kernthema von Ron Sider

Zusammen mit vielen Theologen aus dem globalen Süden wie René Padilla habe Sider laut Faix dafür gesorgt, dass sich auf dem Lausanner Kongress 1974 eine Zusammengehörigkeit von Evangelisation und sozialem Engagement durchgesetzt habe. In Artikel fünf der Lausanner Verpflichtung heißt es deshalb: „Wir tun Buße für dieses unser Versäumnis und dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben.“

„Ron Sider war gewissermaßen das linke Gewissen der Evangelikalen in den USA“, sagt Faix. Siders Kernthema sei die soziale Gerechtigkeit gewesen. Das westliche markt- und kapitalismusgesteuerte Christentum habe er kritisiert.

Den großen Einfluss Siders schreibt Faix dessen Persönlichkeit zu: „Er war eher ein ruhiger und besonnener Mensch mit einer intensiven Jesusfrömmigkeit.“ Sider habe eine „kreative Spannung“ zwischen Jesusfrömmigkeit und sozialem Engagement aufrechterhalten.

Darin nicht einseitig im Glauben zu werden, sei er ein gutes Vorbild, sagt Faix. Gesprächsfähigkeit, Integrität, nicht davonrennen, sich kritisieren lassen – alles Eigenschaften Siders, die in den heutigen Diskussionen der Evangelikalen auch heute noch wichtig seien.

Link: „Ron Sider war das linke Gewissen der US-Evangelikalen“ (Christliches Medienmagazin PRO)