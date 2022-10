RTL sagt „Die Passion“ für 2023 ab

Im kommenden Jahr wird es keine Neuauflage des Live-Musik-Events „Die Passion“ bei RTL geben. Für 2024 macht der Privatsender jedoch Hoffnung.

Wie das Medienmagazin Pro und das Portal DWDL unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur berichten, hat RTL „Die Passion“ für 2023 aus dem Sendeplan gestrichen. Zu den genauen Gründen habe sich der Sender gegenüber dpa nicht geäußert, heißt es bei DWDL. Auf Rückfrage des Portals bei RTL habe es geheißen, man sei „optimistisch“, das Format im Jahr 2024 wieder auszustrahlen.

Etwa drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten am 13. April „Die Passion“ bei RTL eingeschaltet. Das entsprach einer Quote von rund elf Prozent. Nach Angaben von RTL lag der Marktanteil in den Senderzielgruppen der 14- bis 59-Jährigen sogar bei beachtlichen 15 Prozent. Vor Ort in der Essener Innenstadt verfolgten knapp 5.000 Menschen die mit modernen Popsongs untermalte Inszenierung der Passionsgeschichte.

Prominente Schauspieler und Sänger wie der erste DSDS-Sieger Alexander Klaws (Jesus), Laith Al-Deen (Petrus), „Das Boot“-Darsteller Martin Semmelrogge (Barrabas), Henning Baum (Pilatus), Samuel Koch und Thomas Enns wirkten mit. Als Erzähler fungierte Showmaster-Urgestein Thomas Gottschalk. Während der knapp zweistündigen Show trugen rund hundert Personen abwechselnd ein 250 Kilogramm schweres leuchtendes Kreuz quer durch die Essener Innenstadt zur Hauptbühne.