Sexueller Missbrauch: Südliche Baptisten beschließen Reformen

Ein Missbrauchsskandal hat in den letzten Wochen die Southern Baptist Convention erschüttert. Jetzt verabschiedeten die Delegierten zwei Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch.

- Werbung -

Eine deutliche Mehrheit der 8.000 Delegierten hat sich beim Jahrestreffen der konservativ geprägten Southern Baptist Convention (SBC) am Dienstag für schärfere Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch ausgesprochen. Die SBC ist die größte protestantische Kirche in den USA.

Der Umgang mit einem vor wenigen Wochen veröffentlichten Untersuchungsbericht über Missbrauch in den eigenen Reihen stand im Mittelpunkt des ersten Versammlungstages im kalifornischen Anaheim. Laut der Studie der Beraterfirma Guidepost Solutions wurden Missbrauchsbetroffene in der SBC viele Jahre lang ignoriert und eingeschüchtert.

SBC will beschuldigte Pastoren in Datenbank listen

Die Delegierten stimmten für die Einrichtung einer Datenbank mit Namen von glaubhaft beschuldigten Pastoren und Kirchenmitarbeitern. Die Jahresversammlung sprach sich zudem für eine neue SBC-Arbeitsgruppe aus.

Sie soll im Guidepost-Bericht angeregte Reformmaßnahmen koordinieren, darunter Zahlungen zugunsten Betroffener von Missbrauch. Die Arbeitsgruppe soll zudem Gemeinden und Kirchengremien bei Missbrauchsprävention und Opferschutz zur Seite stehen.

Konservativer Präsidentschaftskandidat verliert Wahl

Zudem wählten die Delegierten Bart Barber, Pastor der First Baptist-Kirche in Farmersville in Texas, mit 3.401 Stimmen zum neuen SBC-Präsidenten. Pastor Tom Ascol von der Grace Baptist-Kirche in Cape Coral in Florida erhielt 2.172 Stimmen.

Ascol gilt als Vertreter des konservativen Flügels der Kirche. Er hatte die Beraterfirma Guidepost Solution attackiert. Guidepost habe auf seiner Website eine Regenbogenfahne gepostet und dazu geschrieben, die Firma sei stolz, die LGBT+-Community zu unterstützen.

Südliche Baptisten beklagen Mitgliederschwund

Der scheidende SBC-Präsident Ed Litton dankte den Missbrauchsbetroffenen für ihre Aussagen im Bericht. Er rief die Versammelten zur Demut und zum Mitgefühl mit anderen Menschen auf. Möglicherweise gingen die Taufzahlen zurück, weil die Südlichen Baptisten nicht als liebende Gemeinschaft wahrgenommen würden.

Die Südlichen Baptisten sind eine der wenigen großen protestantischen Glaubensgruppen, in denen das Pastorenamt Männern vorbehalten ist. 2006 gehörten dem Verband 16,3 Millionen Gläubige an.

Bitte dieses Feld leer lassen Nichts mehr verpassen – mit unserem

BLICKPUNKT-Newsletter

täglich von Montag – Freitag E-Mail-Adresse * Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe.

Inzwischen beklagt die Kirche einen deutlichen Mitgliederschwund. Laut dem jüngsten Jahresbericht ist die Zahl der Mitglieder von 2020 auf 2021 um rund 409.000 auf 13,7 Millionen zurückgegangen. Die Jahresversammlung endet am Mittwoch.

Link: Hier geht es zur Webseite der SBC.