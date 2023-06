So finden Atheisten zum Glauben

Wie kommt es dazu, dass sich Atheisten bekehren? Die Theologin Jana Harmon hat mit 50 ehemaligen Atheisten gesprochen, die jetzt Christen sind.

Theologin Jana Harmon hat mit 50 Atheisten gesprochen, die zum christlichen Glauben gefunden haben. Sie präsentiert ihre Ergebnisse im Buch „Atheists Finding God“. Das US-amerikanische Nachrichtenportal Christianity Today hat mit ihr darüber gesprochen.

Die meisten ihrer Gesprächspartner hatten ein negatives Bild vom Christentum. Viele von ihnen konnten ihren Atheismus nicht mit guten Argumenten untermauern, sagt Harmon. „Sie gingen einfach von einer festen Perspektive aus, die auf dem beruhte, was sie in der sie umgebenden Kultur oder von angesehenen Autoritäten hörten.“ Sie lehnten die Existenz Gottes laut Harmon aus folgenden Gründen ab: Schicksalsschläge, vermeintliche Widersprüche zwischen Wissenschaft und Glaube, negative Auswirkungen von Religion und moralische Ansprüche des Christentums.

Zwei Drittel der ehemaligen Atheisten dachte, sie würden nie gläubig werden, sagt Harmon. Was ihre Meinung geändert habe, seien verschiedene Formen von Unzufriedenheit gewesen. Ein Drittel der Konvertiten erzählte Harmon von negativen Reaktionen auf ihren neuen Glauben innerhalb der Familie und des Freundeskreises.

Expertin: Bekehrungen brauchen Zeit

Harmon gibt am Ende des Interviews Tipps, wie Christen das Evangelium mit Skeptikern teilen können. „Zunächst einmal muss man erkennen, dass jeder Mensch einzigartig ist.“ Deshalb müsse man sich Zeit nehmen und zuhören, was die Leute glauben und warum. „Es ist auch wichtig, im Leben von Skeptikern präsent zu sein.“ Durch das eigene Verhalten könne man negative Stereotypen widerlegen.

Trotzdem kann es laut Harmon sehr lange dauern, bis jemand bereit ist, sich mit Gott zu beschäftigen. Diese Zeit gelte es zu nutzen, um sich auf die wichtigsten Fragen vorzubereiten. Zu all dem gehöre auch das Gebet. „Nur durch das liebevolle Wirken des Heiligen Geistes können Herzen, Gedanken und Leben verändert werden“, sagt Harmon. „Wir beteiligen uns an dem, was Gott bereits tut, und verlassen uns voll und ganz darauf, dass er uns auf eine Weise gebraucht, die das Evangelium attraktiv macht.“

Link: „50 Atheists Found Christ. This Researcher Found Out Why.“ (Christianity Today; Englisch)