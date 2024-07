Social Media Night will Christen zusammenbringen

Das Netzwerk „Creatunity“ veranstaltet im Oktober die „Social Media Night“ – deutschlandweit die größte Veranstaltung für christliche Creator in sozialen Medien. Das Motto lautet: „Made to Create“.

„Auf der Social Media Night wollen wir Christen zusammenbringen, die mit großer oder kleiner Reichweite ihre Passion für soziale Medien, Content Creation und Jesus leben. Ermutigung und voneinander Lernen stehen im Zentrum – vor allem aber die persönliche Begegnung mit vielen kreativen Christen“, sagt Sem Dietterle, der die Veranstaltung vor vier Jahren mit gegründet hat. Die Social Media Night 2024 findet am 12. Oktober in der Overflow Kirche in Wiesbaden statt. Zum Leitungsteam von creatunity und der Social Media Night gehören neben Sem Dietterle außerdem Nina Strehl, Laura Schade, Patrick Senner, Tim Guttenberger und Andreas Dippel.

Auf der Veranstaltung am 12. Oktober können Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Workshops belegen, zu Themen wie „Einen Account für ein Werk oder eine Kirche aufbauen“, „KI-Tools für die Video- und Bildbearbeitung“, „Als Künstler und Musiker Social Media bespielen“ oder „Kreative Content-Methoden“. Doch den Veranstaltern ist es auch wichtig, dass insbesondere junge Christen einen gesunden Umgang mit und auf sozialen Medien leben. Daher geht es in Keynotes und Seminaren auch um geistliche Leitung auf Social Media und „Mental Health als Creator“.

Mit dabei sind unter anderen Lilith Becker, Jele Mailänder, Evi Rodemann, Patrick Senner, Tim Guttenberger, Sem Dietterle, Nina Strehl, Mira Weiss oder Luna Simao. Veranstalter der Social Media Night ist das Netzwerk creatunity, ein Arbeitsbereich der publicon Medienakademie & Community. Darin sind christliche Creator zusammengeschlossen, die sich regelmäßig austauschen. Die Social Media Night und creatunity stehen unter dem Motto „Made to Create“ und werden in diesem Jahr erstmals von der Stiftung für Christliche Wertebildung, Wertestarter, gefördert.

Beginn ist um 13 Uhr, das Tagesevent endet gegen 22 Uhr.

Tickets sind für €39 (Schülerinnen und Schüler/Studierende: €29) ab sofort online erhältlich:

publicon.org/smn