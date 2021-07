Spendenaufruf: Kirchen durch Hochwasser verwüstet

Von den Unwettern der vergangenen Woche sind auch mehrere Kirchengemeinden in Nordrhein-Westfalen betroffen. Zwei Kirchen in Hagen wurden besonders schwer beschädigt.

Eigentlich ist die Volme ein eher beschaulicher Nebenfluss der Ruhr. Beim „Jahrhunderthochwasser“ in der vergangenen Woche trat sie jedoch so weit und heftig über die Ufer, dass eine rund 150 cm hohe Flutwelle das Gemeindehaus der „Kirche im Widey“ traf. Die Begrenzungsmauer wurde dabei „regelrecht weggesprengt“, sagt Pastor Ronald Hentschel. Küche, Café, Gemeinderäume, Gottesdienstraum, die gerade sanierte Orgel, alles liege in Trümmern. „Viele Menschen aus der Gemeinde stehen unter Schock“, so Hentschel.

Dank der Hilfe einer „unglaublichen Zahl“ ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sei das Gebäude inzwischen leergeräumt – inklusive des Schlamms, der teils knöcheltief die Böden im Gebäude bedeckt hatte. Jetzt heißt es erst einmal: trocknen. Selbst mithilfe von industriellen Trocknern dürfte das zwei bis vier Monate dauern, erklärt der Pastor. Dazu kommen die Kosten: Ein einziger Industrietrockner kostet zwischen 1.000 und 4.000 Euro pro Monat. „Und wir brauchen 15 dieser Geräte“, erklärt Hentschel. Erst danach könne der eigentliche Wiederaufbau beginnen.

Schwer beschädigt wurde auch die Auferstehungskirche in Hagen-Dahl. Dort stand das Wasser im Kirchsaal rund 120 cm hoch. Die Inneneinrichtung wurde zum Teil zerstört, Wände durchnässt, die Kanzel aus ihrer Verankerung gerissen. Dabei war die Dorfkirche, eines der ältesten Kirchengebäude in Westfalen überhaupt, erst am Reformationstag 2020 nach einjähriger Sanierung wiedereröffnet worden.

In Opladen bei Leverkusen stand das Wasser in der evangelischen Kirche hüfthoch, wie Baukirchmeisterin Anika Distelrath-Lübeck berichtete. Auch der Kindergarten sei vollgelaufen. In der Region Köln waren mehrere Kitas betroffen. In Köln-Nord lief der Keller eines Jugendhauses voll. In Solingen stand die evangelische Kirche Unterburg unter Wasser, ebenso der angrenzende historische Friedhof.

SCM Bundes-Verlag: Keller lief voll

Den SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört, hat es weniger heftig getroffen, obschon es auch hier Schäden gab: Bis zu 1.000 Liter pro Minute sind am Mittwochabend in den Keller des SCM Bundes-Verlags in Witten geflossen. Aufgrund des Starkregens platzte ein Abflussrohr, sprengte den Estrich und drückte das Wasser in die Innenräume. Innerhalb einer Viertelstunde rückte die Freiwillige Feuerwehr an und verhinderte das Schlimmste. Mitarbeitende halfen bis in die späten Abendstunden, Akten und andere Materialien zu sichern und so größeren Schaden abzuwenden.

Nun muss der Keller des Verlags saniert werden. Das Gebäude ist rund 100 Jahre alt, das älteste im Stadtteil. Dementsprechend stark hat das Unwetter dem Haus zugesetzt. „Noch sind die Schäden schwer abzuschätzen“, sagt Redaktionsleiter Martin Gundlach. Einen großen Teil der entstandenen Kosten werde sicher die Versicherung tragen. Trotzdem werde wohl ein fünfstelliger Betrag am Verlag hängen bleiben.

„Wir danken Gott für Bewahrung im Unglück, es hätte noch schlimmer kommen können. Aber wir sind auch dankbar für jeden, der uns bei der Sanierung finanziell unterstützt“, fasst Gundlach die Situation zusammen. Für Spenderinnen und Spender hat der Verlag eine eigene Spendenseite eingerichtet. Auf 10.000 Euro hofft der Verlag, um die entstehenden Kosten decken zu können. Sollten wider Erwarten mehr Spenden zusammenkommen als für die Sanierung benötigt, will der Verlag diese in seine gemeinnützigen Projekte reinvestieren.

Übersicht Hilfskonten und -Fonds: