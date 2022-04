SPRING: 2.400 Teilnehmer in Willingen dabei

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Gemeinde-Ferienfestival neu gestartet. SPRING läuft noch bis zum 23. April in Willingen unter dem Motto „Echt. Neu!“

SPRING ist laut Veranstalter nach zwei Jahren Coronapause mit rund 2.400 Teilnehmenden gestartet. Etwa 3.600 Menschen hatten das letzte Festival 2019 besucht, im Jahr davor waren es knapp 3.800. Die Deutsche Evangelische Allianz veranstaltet SPRING.

Motto des diesjährigen SPRING-Festivals ist „Echt. Neu!“ Nach der Corona-Krise müsse in der Gemeinde und der Gemeinschaft manches wieder neu entdeckt oder neu angefangen werden, heißt es auf der Webseite der Veranstaltung. In letzter Zeit sei auch die Bedeutung des „Echten“ deutlich gestiegen. Es gelte herauszufinden, was wirklich zähle und was verlässlich sei.

Zu den Referenten und Referentinnen zählen Leo Bigger, Leiter und Gründer der ICF-Bewegung, Andreas Boppart, Leiter des Missionswerks Campus für Christus, Julia Garschagen, Leiterin von truestory (früher JESUSHOUSE), Jörg Dechert, Vorstandsvorsitzender des ERF, und Astrid Eichler, Leiterin des christlichen Single-Netzwerks „Solo&Co“. Für die Musik sorgen unter anderem Arne Kopfermann und SoulDevotion.

Link: Hier geht es zur Webseite von SPRING.