Statt „sollte, könnte, hätte“: Einfach mal machen

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Es gibt immer gute Gründe, etwas nicht zu tun. Tom Laengner meint jedoch: „Sollte ich nicht weniger ’sollte‘ sagen?“ – und zum Beispiel Wasser sparen.

Der Einsatz einer Säge schafft Tatsachen, wie jeder Kundige weiß. Das ist auch dann nicht anders, wenn ich lediglich die ganz kleine Metallsäge aus dem Werkzeugkasten meines fünfjährigen Enkelsohnes nutze. Denn ist so ein Schnitt, zum Beispiel in einem Fallrohr für Regenwasser, erst einmal getätigt, so lässt er sich nicht mehr rückgängig machen.

Dieses Wissen trägt nicht eben zu meiner Entspannung bei. Auch bin ich kein Freund von kreativen Aktionen mit handbetriebenen Bügelsägen. Aber einmal kitzelte es mich doch in den Fingern. Ich wollte eine Regenwasserklappe einbauen. Dazu musste die Klappe gekauft und das bereits vorhandene Rohr gekürzt werden. Doch leider verließ mich der Mut, nachdem ich die Klappe im Baumarkt erstanden hatte. Das war vor mehr als einem Jahr. Die Wasserklappe glänzt also wie nigelnagelneu! Sie hatte es ja auch im Regal trocken und warm.

Und während in dieser Zeit eine ganze Menge Regenwasser die Zinkwände entlang lief, habe ich mal nachgedacht. Waren meine guten Gründe, den Versuch nicht zu wagen, möglicherweise nur Ausreden? Ich fragte mich, was in meiner Situation im schlimmsten Fall hätte geschehen können. Jawohl; sorgloses Handeln hat seine Grenzen. So würde ich der Menschheit dringend abraten, sich von mir die Zähne ziehen zu lassen. Allerdings kommt ja auch kein Mensch auf so eine blöde Idee!

Beim Fallrohrsägen lag der Fall aber entschieden anders. Und vielleicht ahnst du es schon: Die Säge aus Enkelsohns Werkzeugkasten reichte zur Operation am Ende völlig aus.

Meine Frau würde sich freuen – und Gott auch

Das Blödeste an der Wartung und Entwicklung meiner guten Gründe ist doch, dass ich mir selber beweise, dass ich etwas nicht schaffe. Zu meinem Glück weiß ich, dass meine Frau und Gott mich bedingungslos lieben. Aber zumindest meiner Frau würde ich mit der Regenrohrklappe eine große Freude machen. Denn dann verschwindet das Wasser nicht einfach im Gully. Wir könnten es also nutzen. Im Sommer für Blumen und Gemüse; im Winter für die Toilette. Das sollte auch dem Herrn allen Wassers ein anerkennendes Nicken abringen.

Der erste Sägegang ging dann daneben. In meiner Vorsicht hatte ich nicht genug abgesägt. Also musste ich die Rohre nochmals lösen. Der zweite Sägeschnitt geriet schiefer als der erste, was ihn aber nicht zu stören schien. Doch schließlich passte auch alles ineinander. Und irgendwie war es ein gutes Gefühl, es geschafft zu haben. Das war doch etwas ganz anderes als nur im Kopf zu denken, dass man mal dies und das tun sollte oder müsste.

Auf sich übertragen

Fatal wäre allerdings der Schluss, kleine Bügelsägen an die Bevölkerung zu verteilen. Es wäre absurd, ihnen zu empfehlen, überall auf Gottes schöner Erde Regenwasserklappen einzusetzen, ob das Fallrohr es nun will oder nicht. Aber jeder Mensch, der seine fünf Sinne beieinander hat, kann die kleine Anekdote auf sich übertragen.

Ich der darauffolgenden Nacht wachte ich auf. Ein leichter Regen fiel. Doch es klang, als würde ein Riese vom Dach genau in die Tonne pinkeln, die unter der frisch montierten Klappe stand. So ging ich ging kurz raus und machte die Klappe zu. Ich wollte doch so gerne in Ruhe schlafen.

