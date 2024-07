Stetiger Anstieg orthodoxer Christen in Deutschland

Immer mehr Menschen treten aus den beiden großen Kirchen aus. Im Gegensatz dazu steigt die Zahl der orthodoxen Christen in Deutschland. Das hat vor allem einen Grund.

Die Zahl der orthodoxen Christinnen und Christen in Deutschland wächst stetig. Dies berichtet die Deutsche Welle (DW) unter Berufung auf Zahlen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD).

So gehe die EKD von rund 3,8 Millionen orthodoxen Christen in Deutschland aus (2010: 1,5 Millionen). Ähnliche Zahlen schätzt auch die 2010 gegründete Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland. Der griechisch-orthodoxe Vikarbischof Emmanuel von Christoupolis, der die Gemeinde in Berlin leitet, spricht sogar von mindestens „vier Millionen orthodoxen Gläubigen in Deutschland – Frauen, Männer, Kinder“.

Laut OBKD stellen rumänisch-orthodoxe Christen mit 900.000 Mitgliedern mittlerweile die größte Einzelgruppe.

Großkirchen schrumpfen

Dagegen sinken die Mitgliederzahlen der katholischen und evangelischen Kirche seit Jahrzehnten. Rund 47,5 Prozent der Deutschen zählen noch zu einer der beiden Großkirchen. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1991 waren es noch über 70 Prozent. Anders als bei Katholiken und Protestanten, die ihre Mitgliederzahl wegen der rechtlichen Regelungen genau erfassen, gibt es bei den orthodoxen Kirchen nur Schätzungen.

