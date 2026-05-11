Tanzen, lachen, staunen – 4.500 Besucher beim Kindermissionsfest

„Nicht zu stoppen“: Mit Show, Theater und biblischen Impulsen hat das Kindermissionsfest in Bad Liebenzell zum Glauben eingeladen und Einblicke in die weltweite Mission gegeben.

Rund 4.500 Besucher kamen am 9. und 10. Mai zu den Kindermissionsfesten der Liebenzeller Mission nach Bad Liebenzell im Nordschwarzwald. Die Veranstaltung fand an beiden Tagen mit identischem Programm in einem großen Zelt statt und stand unter dem Motto „Nicht zu stoppen“. Zum Programm gehörten eine aufwendig inszenierte Bühnenshow, Mitmachlieder sowie biblische Geschichten. Die Botschaft: Mission bedeutet: helfen, teilen, zuhören und von Gottes Liebe erzählen.

- Werbung -

Missionar Stefan Müller erzählte von seiner Arbeit aus dem afrikanischen Malawi. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sei es, christliche Videos für Internet und Social Media zu produzieren: Viele Jugendliche dort hätten ein Smartphone. „Leider schauen sie sich meistens nicht so gute Dinge an.“

Ergänzt wurde das Programm durch eine Erlebniswelt mit 80 Spiel- und Kreativstationen. Rund 200 Ehrenamtliche machten das Fest möglich. Die Mehrzahl der Kinder kam mit ihren Kindergottesdienst-, Jungschar- oder Pfadfinder-Gruppen zum Fest nach Bad Liebenzell. Die meisten Besucher reisten aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern an, heißt es.

Die Liebenzeller Mission veranstaltet das Kindermissionsfest seit über 90 Jahren. Sie zählt zu den größten christlichen Kinderveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Die nächsten Kindermissionsfeste finden am 8. und 9. Mai 2027 statt.

Dies könnte dich auch interessieren: