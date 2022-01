TV-Tipp: Der Blick ins All führt zu den großen Fragen des Lebens

- Werbung -

In der Folge „Astronomie und Astrologie: Was steht in den Sternen?“ der BR-Sendung „STATIONEN – Religion & Orientierung“ unterhalten sich der Physiker und Philosoph Harald Lesch und der Biologe und Jesuit Christian Kummer darüber, ob Astronomie und Religion zusammenpassen. Sie erklären, wie es zu dem Streit zwischen Wissenschaft und Glaube kommen konnte und wie er sich lösen lasse. Zum Ende geht es noch darum, was die beiden persönlich sehen, wenn sie in die Sterne schauen.

Sowohl die ganze Sendung als auch der kurze Ausschnitt mit Harald Lesch und Christian Kummer sind in der BR-Mediathek zu finden.

Link: „Der Blick ins All führt zu den großen Fragen des Lebens“ (BR)