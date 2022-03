Ukraine-Krieg: US-Christen spekulieren über Endzeit

Der Ukraine-Krieg hat in einigen evangelikal und pfingstkirchlich orientierten Kreisen in den USA Spekulationen über eine nahe „Endzeit“ mit Jesu Wiederkunft belebt. Kritik kommt aus den eigenen Reihen.

Die russische Invasion habe möglicherweise „biblische Bedeutung“, heißt es auf der Webseite Prophecy News Watch, die sich mit der Apokalypse befasst. Unter Berufung auf das Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, und auf das Buch Hesekiel, bringen manche Endzeitprognosen Kriege in Zusammenhang mit der Apokalypse.

Pastor Greg Laurie von der Megakirche Harvest Christian Fellowship in Kalifornien warnt in einem Facebook-Video, man lebe in den „letzten Tagen“. Biblische Prophezeiungen von Kriegen und einer aggressiven Nation aus dem Norden erfüllten sich. Zur Endzeit gehörten auch Plagen, und die Corona-Pandemie mache diese Vorhersagen wahr.

Endzeitwarnungen sind nichts Neues

Prediger Benny Hinn mutmaßt, der russische Angriff beschleunige das prophezeite Ende der Welt. Großes Aufsehen erregte Fernsehevangelist Pat Robertson, ein ehemaliger republikanischer Präsidentschaftsanwärter, mit der These, Gott habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Angriff auf die Ukraine bewegt.

Endzeitwarnungen finden im US-Protestantismus seit Jahrzehnten Anhänger. Autor Hal Lindsey, berühmt wegen seines Bestsellers „The Late Great Planet Earth“, schrieb 1980, das kommende Jahrzehnt sei wohl das Letzte. Baptistenprediger Jerry Falwell erklärte 1999, Jesus Christus werde wohl in den kommenden zehn Jahren wiederkehren. Die Hufschläge der vier Reiter der Apokalypse seien zu hören, schrieb 1984 Evangelist Billy Graham.

Evangelikales Magazin kritisiert Endzeitprognosen

Solche Prognosen stoßen aber auch in zahlreichen Kirchen auf Kritik. Das evangelikale Magazin RELEVANT schreibt im Editorial, der Krieg in der Ukraine sei kein Hinweis auf die Endzeit, sondern „eine humanitäre Krise, die unsere Hilfe erfordert“. Manche „prominente Christen“ versuchten, bedeutsame globale Ereignisse in ihr Modell der Endzeittheologie hineinzupressen.