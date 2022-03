Ukrainische Bibel online kostenlos verfügbar

Die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG) hat ihr Online-Bibelangebot um eine ukrainische Bibelübersetzung erweitert. Sie ist kostenlos nutzbar.

„Die neue Übersetzung der Bibel ins moderne Ukrainisch“ steht frei auf der Webseite der DBG sowie in der kostenlosen App „Die-Bibel.de“ zur Verfügung. Dies gab die DBG jetzt auf ihrer Webseite bekannt. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Geflüchtete wie Gemeinden und christliche Initiativen.

Gedruckte Bibelausgaben auf Ukrainisch seien gerade in ganz Europa vergriffen, sagt Christoph Rösel, Generalsekretär der DBG: „Wir möchten damit ermöglichen, dass gerade in dieser Notsituation Menschen den direkten Zugang zur Bibel in ihrer Sprache erhalten können.“ Zusammen mit anderen Bibelgesellschaften werde der Nachdruck von ukrainischen Bibeln organisiert, was aber noch dauere.

Link: Hier geht es zur ukrainischen Bibelübersetzung.