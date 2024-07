Ulm: Höchster Kirchturm der Welt verliert Titel

Das Ulmer Münster hat mit 162 Metern den höchsten Kirchturm der Welt. Noch – denn demnächst wird die Stadtkirche diesen Titel verlieren.

Der höchste Kirchturm der Welt gehört noch zum Ulmer Münster, jedoch soll der Turm der Kirche Sagrada Familia in Barcelona über 172 Meter hoch werden. Diese Überflügelung um gut zehn Meter ist für Ulms evangelischen Dekan Torsten Krannich kein Problem. Auch die Stadt Ulm sehe das seiner Einschätzung nach «völlig entspannt», sagte Krannich sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Ulmer Turm sei fast 140 Jahre lang der höchste Kirchturm der Welt gewesen, jetzt sei eben ein anderer dran.

- Werbung -

Deshalb werde in Ulm auch niemand «auf die absurde Idee kommen, den Münsterturm zu verlängern, um den Rekord zu halten». Denn es gehe hier nicht um irgendwelche Superlative, das Münster bleibe auch in Zukunft ein «beeindruckendes sakrales Gebäude mit einer großen Strahlkraft». Der Grundstein für das Ulmer Münster, bis heute die größte protestantische Kirche in Deutschland, wurde im Juni 1377 gelegt, der Hauptturm jedoch erst 1890 vollendet.

Inzwischen ist auch ein Ende der Einschränkungen für den Münsterturm in Sicht. Spätestens 2027 zum 650. Jubiläum des Münsters soll er wieder bis auf seine letzte Plattform in 143 Metern Höhe zugänglich sein. Bis dahin sollen laut Krannich die Sanierungsmaßnahmen im insgesamt 162 Meter hohen Turm abgeschlossen und noch offene Fragen etwa zum Brandschutz geklärt sein.