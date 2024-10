Umstrittenes Todesurteil in den USA: Supreme Court soll entscheiden

Neun Hinrichtungstermine und drei „Henkersmahlzeiten“: Richard Glossip wurde 1998 in Oklahoma zum Tod verurteilt. Nun befasst sich der Oberste Gerichtshof mit seinem Fall.

Kaum ein Todesurteil hat in den USA so viel Aufmerksamkeit erregt wie das gegen Richard Glossip (61). Im Laufe der Jahre hat die Justizbehörde Oklahomas nach Angaben der Rechtshilfeorganisation Innocence Project insgesamt neun Hinrichtungstermine festgelegt und immer wieder aufgeschoben. Dreimal bekam Glossip die „Henkersmahlzeit“.

Zum Hinterrgund: Glossip war 1998 zum Tode verurteilt worden. Laut der Urteilsbegründung hatte er seinen Arbeitskollegen Justin Sneed 1997 in einem Hotel in Oklahoma City angestiftet, ihren gemeinsamen Chef Barry Van Treese zu ermorden. Sneed wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Glossip beteuerte seine Unschuld und bezichtigte Sneed, ihn nur belastet zu haben, um selbst der Todesstrafe zu entgehen. Die Staatsanwaltschaft habe Material zur Glaubwürdigkeit des Kronzeugen zurückgehalten, das ihn – Glossip – hätte entlasten können. Dies sah das Gricht nicht so. Auch das höchste Gericht von Oklahoma bestätigte das Todesurteil.

Wurden Grundrechte missachtet?

Jetzt beschäftigt sich der Oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, mit dem Fall. Es soll klären, ob Glossips Grundrechte beim Strafverfahren verletzt wurden. Dann hätte er Anspruch auf einen neuen Prozess. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Oklahoma, der Republikaner Genter Drummond, hatte sich für einen neuen Prozess ausgesprochen. In einem schriftlichen Antrag erklärte er, das Todesurteil sei mithilfe einer Falschaussage Sneeds zustande gekommen.

In Juristenkreisen wird Glossips Fall sehr unterschiedlich eingeschätzt, wie der Sender CBS berichtet. Hinterbliebene des Mordopfers haben sich in einem eigenen Antrag für die Hinrichtung Glossips ausgesprochen. „Nach 10.047 Tagen ist es im Interesse der Familie, dass die Todesstrafe ohne Verzögerung vollstreckt wird.“

Laut CBS wird das Urteil bis Ende Juni 2025 erwartet.

Quellen: epd, www.20min.ch, www.cbsnews.com, www.amnesty.at, www.bpb.de

Der 10. Oktober ist der internationale und der europäische Tag gegen die Todesstrafe. Laut Amnesty International haben bislang 113 Länder weltweit die Todesstrafe abgeschafft, darunter 24 auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr dennoch deutlich mehr Menschen hingerichtet. Amnesty verzeichnete 1.153 Exekutionen für 2023 im Vergleich zu 883 im Jahr davor. Auch in diesem Jahr habe sich der besorgniserregende Trend fortgesetzt. Im Iran und in Saudi-Arabien sei die Zahl der Hinrichtungen gestiegen.