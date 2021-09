US-Lutheraner: Erster Transgender Bischof eingesetzt

Megan Rohrer (41) wurde am Samstag in einem Gottesdienst in der Grace-Kathedrale in San Francisco, Kalifornien, als Bischof ins Amt eingeführt. Der neue Bischof möchte den Fokus auf Evangelisation richten.

Rohrer war als Pastor in San Francisco tätig, als Seelsorger bei der dortigen Polizei sowie als Direktor einer Hilfsorganisation für wohnungslose LGBT-Personen.

Alle sind willkommen in der Kirche

Im Mai war Megan Rohrer zum Bischof der 180 Gemeinden zählenden Sierra-Pacific-Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELKA) gewählt worden. Die leitende ELKA-Bischöfin Elizabeth Eaton sprach von einem historischen Schritt, der zeige, dass alle willkommen seien in der Kirche. Gott habe «die Menschheit in Verschiedenheit erschaffen», sagte sie.

Der neu eingesetzte Bischof Rohrer kündigte nach der Wahl an, einen Schwerpunkt auf die Evangelisierung legen zu wollen. Eaton sagte in ihrer Predigt am Samstag, manche Beobachter fragten sich wohl, was sich die Synode gedacht habe bei Rohrers Wahl. Megan Rohrer werde das Evangelium predigen und allen Menschen dienen.

Vorreiter für Transgender Personen

Gott sei kein Gott des «Entweder-oder», sondern ein Gott des «und», betonte Bischöfin Eaton. Rohrer habe mit Obdachlosen auf der Straße übernachtet und sei zugleich Polizeiseelsorger gewesen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika hat nach eigenen Angaben 3,3 Millionen Mitglieder. Megan Rohrers Amtszeit läuft sechs Jahre.

Bischof Rohrer war die erste Transgender Person, die 2006 in der ELKA ordiniert wurde und 2014 die Erste, die eine Kirche leitete. Die Lutherische Kirche und die Episkopalkirche sind in den USA die einzigen zwei christlichen Denominationen, welche Transgender Personen erlauben Pfarrer zu werden.

