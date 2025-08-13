US-Musiker Brandon Lake: „Jesu Liebe ist das beste Mittel gegen Angst“

Brandon Lake ist Grammy-Gewinner und einer der einflussreichsten Künstler der christlichen Musikszene. Seine Songs vermitteln die Botschaft, dass Gottes Liebe das Leben positiv verändern kann.

Der mit dem Grammy-Award ausgezeichnete US-amerikanische Singer/Songwriter und Gitarrist Brandon Lake, der kürzlich sein neues Album „King of Hearts“ veröffentlicht hat, hörte bei einem Konzert vor 15.000 Menschen die Stimme eines Kindes heraus und sang anschließend mit ihm ein Lobpreislied.

Aktuell geht der Insta-Post von Brandon Lake zu dieser Gänsehaut-Szene viral. Der 35-Jährige sprang bei einem Konzert von der Bühne und ging auf ein kleines Mädchen zu, das in den vordersten Reihen stand, und sagte, dass er ihre Stimme aus denen von 15.000 Menschen heraus gehört habe. Anschließend stimmte er mit dem Kind seinen Hit „Gratitude“ an und segnete danach das Mädchen.

Zu seinem Post schrieb der dreifache Familienvater mit Verweis auf die Bibelstelle Sprüche 22,6:

„Die Art Momente, für die ich lebe. ‚Leitet eure Kinder auf den richtigen Weg, und wenn sie älter sind, werden sie ihn nicht verlassen.‘ Sprüche 22:6″

Sein Song „Gratitude“ aus dem Jahr 2020 zählt mittlerweile über 23 Millionen Aufrufe bei YouTube. Der Song war im Weihnachtsspecial 2021 der christlichen Fernsehserie „The Chosen“ als Auftritt speziell für das Special zu hören. Diese Version seines Songs „Gratitude“ hat mittlerweile über 45 Millionen Aufrufe bei YouTube. Am 3. Juni 2022 veröffentlichte Brandon Lake die Radioversion von „Gratitude“ als dritte und letzte Single seines Albums „House of Miracles“ aus dem Jahr 2020. Die Single erreichte Platz eins der Hot Christian Songs Charts und war damit seine erste Nummer-eins-Single in den Charts als Lead-Künstler. Zu seinem dazugehörigen Album „House of Miracles“ berichtete essentialmusicpublishing.com, dass er dieses mit dem Wunsch veröffentlicht habe, dass die Songs zu Leuchtfeuern der Hoffnung in Haushalten auf der ganzen Welt werden.

Anbei der Song „Gratitude“ in der „Chosen-Version“:

Bei den GMA Dove Awards 2023, mit denen Leistungen von Musikern und anderen Persönlichkeiten der christlichen Musikindustrie gewürdigt werden, wurde Brandon Lake als Künstler des Jahres und für den Song of the Year für „Gratitude“ ausgezeichnet. Bei den Billboard Music Awards 2023 gewann Lake die Kategorie „Top Christian Song“ mit seinem Hit „Gratitude“. Im selben Jahr erhielt er den Grammy in der Kategorie „Best Contemporary Christian Music Performance/Song“ für sein Lied „Fear Is Not My Future“. Bei seiner Dankesrede erklärte Lake, dass die Liebe Jesu das beste Mittel gegen die Angst ist.

Zu diesem Clip, den Brandon Lake auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, schrieb er:

„Ich bin einfach überwältigt von dem, was Gott mit diesem Song gemacht hat. Unterschätze niemals die Bedeutung eines Samens und was Gott damit tun kann, um ein Leben drastisch zu verwandeln. Es gab so viele Künstler und Songs, die diesen Grammy verdient hätten. Es ist eine große Ehre und ich bin immer noch unendlich dankbar für das gesamte Team um mich herum, das dazu beigetragen hat, diesen Song zu einem Statement zu machen.“

Am 8. November 2024 veröffentlichte Lake den Song „Hard Fought Hallelujah“. Mit 7 Millionen US-Streams und 13.000 Verkäufen in den USA debütierte die Single auf Platz 51 der Billboard Hot 100, auf Platz eins der Digital Songs Charts und auf Platz eins der Hot Christian Songs Charts.

Anbei der Song, in dem Lake zu Gottvertrauen in schwierigen Zeiten ermutigt und der mittlerweile über 17 Millionen Aufrufe auf YouTube zählt:

Brandon Lake wuchs in Myrtle Beach, South Carolina, auf, wo sein Vater als Pastor arbeitete. Schon in seiner Kindheit entwickelte er eine Leidenschaft für das Gitarrespielen, was von seinem Vater gefördert wurde, indem er ihm einige grundlegende Akkordfolgen beibrachte. Im Lauf der Zeit brachte sich Brandon Lake das Gitarrespielen über YouTube selbst bei und lernte Songs von Third Day und Chris Tomlin. Während seiner Teenagerjahre begleitete Lake das Worship-Team in seiner Kirche und wurde später sogar Worship-Leiter in der Seacoast Church in Charleston, South Carolina (Quelle: wikipedia.org).

Seine Songs wie zum Beispiel „Gratitude“ oder „Miracle Child“, die heute millionenfach aufgerufen werden, enthalten persönliche Geschichten und Botschaften des Glaubens und der Hoffnung. In seinen Liedern und in Interviews betont er oft die Bedeutung des Vertrauens auf Gott und der Suche nach seiner Führung.

Brandon Lakes Musik ist nicht nur für Christen relevant, sondern hat auch eine breitere Anziehungskraft, da seine Texte und Melodien oft von persönlichen Erfahrungen und universellen menschlichen Emotionen wie Dankbarkeit, Freude und Trost handeln.

Am 4. August 2025 titelte die Musik-Plattform tasteofcountry.com mit der Headline „Is christian Singer Brandon Lake going Country? Check out his new Song“. Im Artikel wird dann Bezug auf einen Insta-Post von Brandon Lake vom 31. Juli 2025 genommen, bei dem der Musiker das Lied „When a Cowboy prays“ anspielt und mitteilt, dass er diesen Song gerade geschrieben habe.

tasteofcountry.com stellt die Frage in den Raum, ob Lake nun das Genre des Country bedienen würde. Der Song klinge „sehr nach etwas, das man im Katalog eines jeden Country-Sängers finden würde“. Das Lied erzählt die Geschichte eines Cowboys mit einem Herzen, das Jesus liebt.