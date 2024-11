Warum hispanische und schwarze Christen Trump wählten

Besorgt um wirtschaftliche und soziale Stabilität: Mehr Angehörige von Minderheiten wählten Trump – darunter 64 Prozent der hispanischen Christen.

Wie das Nachrichtenportal Christianity Today berichtet, waren Weiße und Wähler aus der Arbeiterklasse die stärksten Wählergruppen für Trump. Allerdings wählten ihn diesmal mehr Angehörige von Minderheiten als bei der Wahl im Jahr 2020.

Die größte Unterstützung erhielt Trump von den hispanischen Protestanten: 64 Prozent stimmten in diesem Jahr für Trump, gegenüber 48 Prozent im Jahr 2020, als Biden die Mehrheit errang, wie CNN berichtet.

Pastor Samuel Rodriguez, der Präsident der National Hispanic Christian Leadership Conference, hat Trump während der letzten Präsidentschaftswahlen unterstützt und bei seiner Amtseinführung gebetet. In diesem Jahr beobachtete er, dass mehr hispanische christliche Männer auf Trumps Seite standen. Laut Rodriguez zog Trumps Reaktion auf den Mordanschlag („Fight! Fight! Fight!“) die Aufmerksamkeit der Männer auf sich, die sich vorher nicht besonders politisch engagierten. Als sie anfingen, die politischen Geschehnisse zu verfolgen, fand die Botschaft der Trump-Kampagne bei ihnen Anklang.

Bei den schwarzen und hispanischen Wählern gab es eine größere geschlechtsspezifische Diskrepanz als bei den weißen Wählern: Trump konnte nur 38 Prozent der hispanischen Frauen für sich gewinnen und erreichte nicht einmal eine zweistellige Quote bei den schwarzen Frauen (7 Prozent).

US-Pastor: „Sie haben gegen die Probleme gestimmt“

Obwohl Harris die überwiegende Mehrheit der schwarzen Wähler erhielt, gewann Trump dennoch mehr schwarze Wähler als jeder andere Republikaner in fast 50 Jahren, berichtete CNN. Er gewann 21 Prozent der schwarzen Männer, etwa 2 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2020.

Wirtschaftliche Unzufriedenheit sei in diesem Wahljahr in allen Bevölkerungsgruppen ein grundlegendes Problem gewesen. Laut Gina Barr, Executive Director der Black Coalitions für die Trump-Kampagne, war dies ein wichtiger Faktor für die Minderheit der schwarzen Wähler, die Trump unterstützten. Barr ist ordinierte Pfarrerin. Sie ermutigte Pastoren, für Trump zu stimmen. „Sie sehen, wie ihre Gemeindemitglieder darum kämpfen, über die Runden zu kommen, eine Kinderbetreuung zu bekommen, einen Arbeitsplatz zu finden und, falls sie kleine Geschäfte haben, diese zu erhalten“, sagte Barr. „Die Pastoren stehen an vorderster Front. Sie wissen das. Sie wissen, dass ihre Leute leiden.“ Barr arbeitete eng mit Believers for Trump zusammen, einer Wahlkampfinitiative, die sich auf die umkämpften Bundesstaaten konzentrierte.

Nach Ansicht des Pastors Marlin J. Reid aus Michigan habe die Debatte über den Kulturkampf die Menschen in seiner Gemeinde dazu veranlasst, die Republikaner zu wählen. „Ich glaube, dass die meisten Menschen, die ihre Stimme abgegeben haben, nicht so sehr für Trump gestimmt haben“, sagte Reid. „Sie haben gegen die Probleme gestimmt.“

Auf der anderen Seite befürchten viele schwarze Wähler, dass die Trump-Regierung Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Bürgerrechten abschaffen wird.

