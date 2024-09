Weltrekord: Höchste Jesus-Statue der Welt in Indonesien eingeweiht

20 Meter höher als in Rio de Janeiro: Die weltweit größte Jesus-Statue steht jetzt auf einem Hügel in der indonesischen Provinz Nord-Sumatra.

Wie das Nachrichtenportal UCA-News berichtet, befindet sich die 61 Meter hohe Jesus-Christus-Statue im Norden Sumatras. Sie ist mindestens 20 Meter höher als die Christusstatue in Rio de Janeiro, die 39,6 Meter hoch ist. Die Statue wurde am 19. September vom Vorsitzenden der indonesischen Bischofskonferenz, Antonius Subianto Bunjamin, in Bandung eingeweiht.

Nach Angaben des Bischofs wurde die Statue enthüllt, nachdem Papst Franziskus am 6. September bei einem Besuch des mehrheitlich muslimischen Landes im Südosten des Landes eine Miniaturstatue in der vatikanischen Botschaft in Jakarta gesegnet hatte. Bunjamin sagte: „Dies ist ein von Gott gesegneter Hügel, von dem erwartet wird, dass er ein Ort ist, der den Glauben der Menschen stärken kann.“

Nordsumatra, bestehend aus der Erzdiözese Medan und der Diözese Sibolga, ist eines der Gebiete mit einer hohen christlichen Bevölkerung in Indonesien. Nach Angaben der Central Statistics Agency sind von den 15 Millionen Einwohnern 1,1 Millionen Katholiken und 4,01 Millionen Protestanten.