Wenn die KI predigt

Bemerken Gottesdienstbesucher, wenn eine KI die Predigt geschrieben hat? Der Bayerische Rundfunk (BR) hat es ausprobiert.

Die Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT schreibt automatisiert E-Mails, kurze Aufsätze und Gedichte. Aber kann sie auch predigen? Der BR hat das zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Stephan Seidelmann getestet.

In einem Fernsehbeitrag fordert Seidelmann die KI dazu auf, eine Predigt zu schreiben. Der erste Versuch gerät ziemlich platt und wenig aussagekräftig. Nach mehrmaligem Überarbeiten ist der Pfarrer einigermaßen zufrieden. Am Sonntag hält er die Predigt in seiner Gemeinde, die nichts von dem Experiment weiß. Erst im Anschluss verrät Seidelmann das Geheimnis.

Der BR fragt nach dem Gottesdienst die Besucherinnen und Besucher, was sie von der Predigt halten. Einer gibt zu, dass er keinen Unterschied bemerkt habe. Eine andere sagt dagegen: „Da war kein Herz drin.“ Ein Dritter stellt grundsätzlich infrage, ob eine KI gut predigen kann. Er meint: Ein Computer könne Gott nicht begegnen. Das sei aber essenziell, um Gott anderen Menschen nahezubringen.

Link: „Wenn die KI die Sonntagspredigt schreibt“ (Bayerischer Rundfunk)