Westfalenhalle: 2.000 Sänger proben für Chormusical Bethlehem

Die Weihnachtsgeschichte zwischen „Feuertonne und Stacheldraht“: Für das Chormusical Bethlehem starten die Proben mit 2.000 Sängerinnen und Sängern – die Teilnahme ist noch möglich.

Am 28. Dezember gastiert das Chormusical „Bethlehem“ mit Musik von Dieter Falk und Texten von Michael Kunze in der Dortmunder Westfalenhalle. An diesem Sonntag (29. September) beginnen vor Ort in Dortmund die Chorproben. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind weiterhin willkommen. „Die Stücke sind so angelegt, dass auch ungeübte Sängerinnen und Sänger Spaß bei den Proben und der Aufführung haben“, heißt es auf der Musical-Homepage.

Erzählt wird die Weihnachtsgeschichte „als zeitgemäße, mitreißende Geschichte“. Die Veranstalter versprechen eine „unvergleichliche Inszenierung, die zwischen Feuertonne und Stacheldraht an die menschlichste unserer Fähigkeiten erinnert: lieben zu können.“ Zu den Mitwirkenden zählen Musicalstars wie Bonita Niessen, Karolin Konert und Mischa Mang, Folkwang-Absolventen sowie eine Live-Band.

„Musikalisch ist eine Mischung aus Gospel auf der einen Seite und klassischen Elementen wie Weihnachtsliedern auf der anderen Seite zu hören – und das Ganze neu arrangiert“, sagt Komponist Dieter Falk. Veranstalter ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten.