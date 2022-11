Württemberg: Uni-Studium nicht mehr nötig für Pfarramt

Zukünftig können auch Absolventen pietistischer Hochschulen Pfarrer in der Württembergischen Landeskirche werden. Das soll den Abbau von Pfarrstellen verlangsamen.

- Werbung -

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat den Zugang zum Pfarramt für Absolventinnen und Absolventen staatlich anerkannter nicht-universitärer Hochschulen geöffnet. Das beschloss die Landessynode auf ihrer Herbsttagung 2022. Diese Maßnahme ist Teil eines Plans, um die Reduktion der Pfarrstellen zu verlangsamen. Deren Zahl soll bis 2030 nur auf 1.100 gesenkt werden, statt wie geplant auf 1.036.

Der Beschluss ermöglicht die Aufnahme ins Pfarramt von Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen, die Mitglied im pietistischen Gnadauer Verband sind. Dazu zählen unter anderem die Internationale Hochschule Bad Liebenzell, die Evangelische Hochschule Tabor und das Theologische Seminar St. Chrischona.

Berufsbegleitend zum Pfarrer ausbilden

Grund für den Stellenabbau seien der Ruhestand der Babyboomer-Generation, die Entwicklung der Kirchenmitgliederzahlen und die sinkenden Kirchensteuereinnahmen. Es wurden weitere Maßnahmen beschlossen, um den Abbau zu verlangsamen. So können Pfarrerinnen und Pfarrer ihren Dienst über die Altersgrenze von 67 Jahren hinaus verlängern.

Zusätzlich will die Evangelische Landeskirche in Württemberg der Einstieg in den Pfarrberuf für Seiteneinsteiger aus fachfremden Branchen erleichtert werden. Das Angebot berufsbegleitender Ausbildungen soll erweitert werden. Die Landessynode begrenzte die alternativen Zugänge zum Pfarrberuf auf zehn Jahre. Nach acht Jahren will sie auswerten.