Wundersames Überleben: Tausendjähriger Rosenstock blüht wieder

Der tausendjährige Rosenstock am Hildesheimer Mariendom zeigt die ersten Blüten des Jahres. Die sagenumwobene Pflanze überstand einen Brand der Kirche im Zweiten Weltkrieg.

Die Hauptblüte sei in den kommenden Tagen zu erwarten und werde etwa drei bis fünf Tage dauern, teilte das katholische Bistum Hildesheim mit. Die Legende vom Rosenstock geht bis in die Gründungsgeschichte des Bistums um das Jahr 815 zurück. Damals soll Ludwig der Fromme, Sohn und Nachfolger Kaiser Karls des Großen, zwischen den Blüten einer wilden Heckenrose ein kostbares Reliquiar vergessen haben, das er dort zur Feier einer Messe hatte aufhängen lassen. Als er zurückkehrte, ließ es sich nicht mehr vom Rosenstock entfernen. Ludwig sah darin ein göttliches Zeichen und ließ zu Ehren der Gottesmutter an Ort und Stelle eine Kapelle bauen.

Zweiter Weltkrieg: Rosenstock überlebt Brand

Schriftlich bezeugt ist das Gewächs seit mehr als 400 Jahren. Acht Wochen nach der völligen Zerstörung des Hildesheimer Domes im März 1945, bei der auch der Rosenstock verbrannte, sprossen aus der von Kriegstrümmern verschütteten Wurzel 25 neue Triebe.

Die Rose gilt als Wahrzeichen des Bistums und der Stadt Hildesheim, die deshalb auch den inoffiziellen Beinamen „Rosenstadt“ trägt. Der Dom gehört seit 1985 gemeinsam mit der evangelischen St. Michaeliskirche in Hildesheim zum Weltkulturerbe.