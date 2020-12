TV-Mitmachaktion: Weihnachtslieder aus dem Wohnzimmer

Werbung

Das SWR Studio Ulm und das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) laden Bläserinnen und Bläser ein, drei traditionelle Weihnachtslieder einzeln zuhause als Video einzuspielen, diese per WhatsApp an den SWR zu senden. Mitarbeiter des Senders mischen daraus eine Video-Collage, die am 22. Dezember ab 16 Uhr auf den Kanälen des SWR veröffentlicht wird, heißt es.

Mitmachen könnten alle, die ein Blechblasinstrument spielen. Gespielt werden die traditionellen Weihnachtslieder „O Tannenbaum“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „O du fröhliche“, jeweils eine Strophe. Das Grundlagenvideo, zu dem gespielt werden muss, steht ab Montag (14. Dezember)auf der Internetseite des EJW zur Verfügung. Dort gibt es auch die Noten und weitere Informationen.