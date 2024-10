Es ist bemerkenswert, dass in zahlreichen Sprachen der Welt das Wort für „Silber“ und „Geld“ identisch ist – ein sprachlicher Hinweis auf die tiefe und beständige Verbindung zwischen dem edlen Rohstoff und seiner Funktion als Tauschmittel.

Von Werner J. Ullmann CEO (BB Wertmetall)

Im Hebräischen beispielsweise lautet das Wort für Silber und Geld „keseph“ (כסף), und im Französischen sagt man „argent“, was ebenfalls beides bedeutet. Doch die Bedeutung von Silber als Geld reichen viel tiefer und sind in den heiligen Schriften verankert.

Silber in der Vergangenheit: Abraham und der erste Handel mit Silber

Die erste Erwähnung von Silber als Zahlungsmittel finden wir in der Bibel, als Abraham, etwa 2000 v. Chr., für das Grab seiner Frau Sara Land kaufte. Der Handel umfasste 400 Schekel Silber, die als Hacksilber abgewogen wurden (1. Mose 23,16). Auch in anderen alten Kulturen spielte Silber eine zentrale Rolle. Ob in Mesopotamien oder Ägypten, überall war Silber ein stabiles Wertmaß, das die Menschen über die Jahrhunderte hinweg als Tauschmittel verwendeten. Dies zeigt, da Silber schon damals ein anerkanntes Zahlungsmittel war und als gerechte Basis für den Handel diente.

Silber in der Gegenwart: Zuverlässiger als Fiat-Geld

In der heutigen Zeit suchen immer mehr Menschen Zuflucht in beständigen Werten, um sich gegen den spürbaren Kaufkraftverlust von Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Schweizer Franken abzusichern. Die hohe Inflation in der Türkei von über 70 Prozent zeigt dies besonders deutlich. Seit 2017 haben sich die Silberimporte in diesem Land verfünffacht, da die Menschen ihr Vertrauen in die Lira verloren haben. Auch Indien verzeichnet 2024 Rekordimporte von Silber, da das Edelmetall traditionell als zuverlässiges Tauschmittel genutzt wird. Während Fiat-Geld durch das unkontrollierte Drucken von Papiergeld an Wert verliert, bleibt Silber beständig. Es ist eine wertvolle, physische und begrenzte Ressource, die ihren Wert behält und nicht von politischen Entscheidungen oder wirtschaftlichen Schwankungen abhängt. Silber zeigt sich somit als stabile Alternative in einer Welt, in der das Vertrauen in Papiergeld schwindet.

Werner J. Ullmann (CEO BB Wertmetall) im Schweizer Zollfreilager mit einem Silbergebinde.



Silber in der Zukunft: Vorsorge für kommende Krisen

Die biblische Offenbarung spricht von einer kommenden Hungersnot, in der ein Maß Weizen einen Tageslohn kosten wird (Offenbarung 6,6). Doch auch in diesen schwierigen Zeiten wird Silber eine Rolle spielen, da es laut Bibel als Tauschmittel weiterhin anerkannt bleibt. Mit den heutigen Silberpreisen ist es möglich, sich für Zeiten des Mangels zu wappnen und sogar andere durch den eigenen Überfluss segnen zu können.

Silber ist vom Schöpfer bereitgestelltes Geld

Schon König Salomo stellte fest: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“ – Silber war, ist und bleibt Geld. Vom Schöpfer geschaffen, ermöglicht es uns einen fairen Tauschhandel und die Chance auf realen Wertzuwachs.

Mehrwert für Ihr Vermögen

Einer der einfachsten Wege, um in Silber mit 100 Prozent physischer Hinterlegung außerhalb des Bankensystems zu investieren, ist das S-Deposito. Ihre Silberanlage wird außerhalb der EU in einem Schweizer Zollfreilager versichert aufbewahrt. Der Silberkauf erfolgt mehrwertsteuerfrei. Durch die Möglichkeit von täglichen Ein- und Auszahlungen bleiben Sie flexibel. Zusätzlich lassen sich über das Online-Portal mit anderen S-Deposito Besitzern Tauschgeschäfte auf Basis von Silbergranulat abwickeln.

Ihr Partner für wahre Werte



Die BB Wertmetall hat sich auf die Konzeption von Edelmetallprodukten für Privatpersonen und Firmen spezialisiert, weil Silber und Gold seit biblischen Zeiten wahre Werte darstellen. Kontakt



Telefon: 0341 99 17 000

Mail: contact@bb-wertmetall.com

Webseite: silber-deposito.ch

Die BB Wertmetall berät Sie gerne individuell und persönlich.

Haggai-Medaillen aus Silber und Gold (Bild: BB Wertmetall)

Für den Inhalt der Werbung ist der Werbetreibende verantwortlich.