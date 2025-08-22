Sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch | 1. Petrus 5,7

Von Evi Rodemann

- Werbung -

„Mach dir bloß keine Sorgen“, sagt mir mal wieder eine Freundin und legt zur gemeinten Beruhigung dabei ihre Hand auf meine Schulter. Als ob das irgendwie hilft, oder?

Sicherlich kennst du es auch, dass du jemandem von deinen Sorgen und Ängsten erzählst und erhältst eine Antwort, die dich so gar nicht beruhigt. „Wird schon wieder!“, oder „Ist doch nicht so schlimm!“. Und du denkst, die Person versteht mich nicht, denn ich habe jetzt und hier ein ernsthaftes Problem, um das ich mir Sorgen mache. Die anderen können ja gut reden, aber ich?

Ja, vielleicht könnte ich auch gut reden, wenn ich über den Zuspruch Gottes in der Bibel nachdenke und überlege, was es konkret für mich persönlich heißen könnte.

Aufgabe: Sorgen abgeben

Im 1. Petrusbrief 5,7 steht: „Sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch.“ Gott sagt in seinem Wort, dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen, denn er ist da, er sorgt sich um mich und für mich. Da steht nicht, wenn ich mich gut benommen habe, wenn ich alles richtig gemacht habe, wenn ich ein vorbildlicher Christ oder eine vorbildliche Christin bin, nein, einfach nur: „Er sorgt für dich.“ Aber du hast die Aufgabe, deine Sorgen bei ihm abzugeben.

- Werbung -

Eine andere Übersetzung sagt es noch plastischer: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ Da steht nicht ein vielleicht oder ein mal sehen oder ein, wenn du das und das machst, werde ich für dich sorgen. Nein, dort steht schlicht und einfach, werft alle Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich und mich. Viel besser, als ich jemals für mich sorgen könnte. Und das Wort „werfen“ ist ein aktives Wort. Das ist kein zögerliches Abgeben an Gott oder nur ein bisschen meiner Sorgen bei ihm ablegen, sondern alle meine Sorgen. Warum? Weil er sorgt und sorgen wird. Heute und in meiner nahen Zukunft.

Heißt das, ich mache mir nie wieder Sorgen? Nein! Aber es heißt, wenn ich mir sein Versprechen vor das innere Auge halte und ihm mein Vertrauen ausspreche, erlebe ich immer wieder, wie meine Sorgen kleiner werden und in mir Glauben wächst, dass er sich gut kümmern wird. Besser als ich es je könnte.

„Vertrau mir“

Vor drei Jahren wurde ich arbeitslos. Es war geplant, dass ich aus einem Wirtschaftsunternehmen aussteigen werde, wenn mein Chef und Betriebsleiter in Rente ging. Es war alles vorher gut eingestielt und hätte für mich nahtlos klappen können, direkt was Neues zu bekommen. Und dann kam der Tag X und keine neue Stelle war in Sicht. Dass ich ging, war richtig, aber Arbeitslosigkeit fühlte sich falsch an. Und es war nicht leicht zu antworten, was ich als Nächstes machen würde, wenn man sagen muss: „Ich weiß es nicht.“ Sehr uncool!

Und genau in diesen Monaten erinnerte mich Gott an einen meiner Lieblingsverse.

Aus Sorgen wurde Versorgung. Evi Rodemann

- Werbung -

„Wie wäre es denn, Evi, wenn du mir einfach vertraust, dass ich mich um dich die nächsten Monate kümmern werde?“ Wirklich? Je mehr Tage verstrichen, umso mehr wurde es mein tägliches Mantra. Und ich war gespannt, wie Gottes Versorgung jetzt aussehen würde. Reichte es zu mehr als gefühlt nur Wasser und Brot?

In den nächsten zehn Monaten habe ich gestaunt, was Gott machen kann, wenn ich ihm vertraue und ihm meine Sorgen immer wieder hinhalte. Zum Beispiel kam eines Tages ein Anruf einer englischen Freundin: „Du, mein Onkel ist verstorben und wir möchten dir gerne davon den Zehnten geben!“ Wow, Gott hatte sogar jemandem in England Bescheid gegeben, sodass diese mir 1.137 Euro überwiesen. Wenn Gott das macht, dann gibt es manchmal auch ungerade Zahlen! Es wurde mir zu einer riesigen Ermutigung, dass er mich sieht und mich in meiner Situation nicht im Stich lässt. Aus Sorgen wurde Versorgung!

Evi Rodemann ist Theologin, Autorin und CEO von LeadNow

Noch mehr Impulse zu Bibelversen von und über Jesus findest du hier. Weitere Jesus-Inhalte, Artikel und Büchertipps haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.