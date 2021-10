- Werbung -

David Brunner ist Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden. In seinem aktuellsten Blogartikel schreibt er darüber, warum es kein Zufall ist, dass er Pfarrer in der Landeskirche ist. Brunner macht drei Gründe ausfindig, weshalb er trotz all des Unrechts und der Missstände in der Landeskirche tätig bleibt. Seiner Meinung nach hat der Dienst in der Landeskirche Vorteile, die es in Freikirchen nicht gibt.

Weiterlesen im Blog von David Brunner.