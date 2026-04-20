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Sehnsucht Ewigkeit Reisen Flugzeug Himmel Wolken
Symbolbild: Philip Myrtorp / Unsplash

Als Gott das Zeitfenster vergrößerte

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Eine Frau fängt einen neuen Job in einer Entwicklungshilfeorganisation an. Kurz nach Beginn soll sie auf Dienstreise gehen, fühlt sich jedoch unvorbereitet. Sie wünscht sich vor allem eines: mehr Zeit. Christliche Kolleginnen und Kollegen bieten der Nicht-Christin Gebetsunterstützung an. Zunächst für Ruhe und Frieden in der Vorbereitung – schließlich sogar für die Verschiebung der Reise. Und dann die Überraschung: Am geplanten Reisetag kommt es zu Streiks an deutschen Flughäfen. Die Reise fällt aus. Wochen später kann die Mitarbeiterin besser vorbereitet und mit innerer Ruhe starten.

>>> Weiterlesen im sela.-Blog

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