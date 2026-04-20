Als Gott das Zeitfenster vergrößerte

Eine Frau fängt einen neuen Job in einer Entwicklungshilfeorganisation an. Kurz nach Beginn soll sie auf Dienstreise gehen, fühlt sich jedoch unvorbereitet. Sie wünscht sich vor allem eines: mehr Zeit. Christliche Kolleginnen und Kollegen bieten der Nicht-Christin Gebetsunterstützung an. Zunächst für Ruhe und Frieden in der Vorbereitung – schließlich sogar für die Verschiebung der Reise. Und dann die Überraschung: Am geplanten Reisetag kommt es zu Streiks an deutschen Flughäfen. Die Reise fällt aus. Wochen später kann die Mitarbeiterin besser vorbereitet und mit innerer Ruhe starten.

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