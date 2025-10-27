Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Ein junger Mann lehnt sich an eine Wand aus naturfarbenen Steinen an und lächelt.
Symbolbild: Unsplash / Brooke Cagle

Diese Gebetsform hilft, intensiver zu beten

Glauben leben

„Ich bete oft punktuell“, schreibt Theologe Ulrich Wendel im sela.-Blog. „Oder ich bete wiederholt dafür, dann aber oft immer wieder dasselbe.“ Eine Gebetsform helfe ihm, intensiver zu beten: das „Durchbeten“ einer Sache oder Situation.

- Werbung -

„Durchbeten“ bedeutet, etwas mit Gott durchzusprechen – das Gebet ist ein Zwiegespräch, keine Einbahnstraße. Es geht nicht darum, Gott ein Anliegen mit erwünschter Lösung vorzutragen. Es erfordert Zeit, etwas mit Gott durchzusprechen, schreibt Wendel. Im Dialog könne sich seine Erwartung umformen – und vielleicht auch die Sichtweise Gottes.

Weiterlesen im sela.-Blog

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.