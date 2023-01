Meine literarischen Wegbegleiter für 2023

Mentoring ist eine feine und fruchtbare Sache, (gerade!) auch für Menschen in leitenden Funktionen. „Ich brauche Coaches, Mentoren, Seelsorger, Freunde“, schreibt Pastor Lothar Krauss in seinem Leiterblog. Im aktuellen Beitrag stellt er seine „literarischen Mentoren“ vor, darunter Charles H. Spurgeon, C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, Roland Werner und Tim & Kathy Keller.

Wie sieht das bei ihm praktisch aus? Losung, Bibellese, Gebet und dann Mentoren-Lektüre, so startet Krauss in den Tag. In diesem Jahr will er sich durch das Buch Ein Jahr mit den Psalmen von Tim & Kathy Keller inspirieren lassen.

