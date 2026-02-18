Dürfen wir Witze über den Glauben machen?

Hat Gott Humor? Sollten Christen zum Lachen in den Keller gehen? Gedanken von Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl.

„[Calvinisten] sind die, die zum Lachen in den Keller gehen und dort nur ganz kurz verschämt die Mundwinkel verziehen“, so lernte es Theresia Heimerl in ihrer Familie. Aber passen Christsein und Humor tatsächlich nicht zusammen? Und ist es statthaft, sich über den Glauben lustig zu machen? In einem Beitrag für das theologische Feuilleton Feinschwarz geht Heimerl dieser Frage nach.

Die Religionswissenschaftlerin unterscheidet darin zwischen dem Lachen über die religiösen Institutionen und den Inhalten des Glaubens selbst – dem „Heiligen“. Heimerl betont: „Religiöse Institutionen brauchen das Korrektiv des Lächerlichen […], um nicht in Allmachtsphantasien zu verfallen oder sich des Hochmuts schuldig zu machen.“ Und wie sieht es mit Witzen über den Glauben aus? Humor über das Heilige und Göttliche könne, so Heimerl, „nach dem ersten frommen Schock“ einen „Aha-Effekt“ folgen lassen und als „reinigende Feuchtigkeit die altehrwürdige Patina von Glaubensvorstellungen ablösen.“ Allerdings räumt die Religionswissenschaftlerin ein, dass nicht alle Witze, Satiren oder Karikaturen über Gott, Jesus oder zentrale Gestalten und Themen des Glaubens gut seien – „geschweige denn geschmackvoll.“ Viele von ihnen zeugten von einer sehr oberflächlichen Kenntnis der jeweiligen Religion und „pubertärer Einfältigkeit“.

„Stilles Amüsement Gottes“

Und grundsätzlich? Nach allen Regeln der Logik müsse der Humor ein Abbild göttlichen Humors sein, schreibt Heimerl. Tatsächlich „lache“ Gott in den Psalmen, zum Beispiel über Gottlose (Ps 37,13) oder die Könige der Erde und die Großen und ihre Großmachtsphantasien (Ps 2, 4). Auch die Wahl seiner Vertreter spreche zumindest für stilles Amüsement Gottes: „Ein Stotterer mit Identitätskrise soll das auserwählte Volk zum Gang in die Wüste überzeugen, ein zarter Hirtenbub den hochgerüsteten Elitekämpfer besiegen [und] ein Fischer aus der tiefsten Provinz zum Kirchengründer werden.“ Von Jesus sei zwar kein Lachen überliefert, aber „humorfrei sind seine Reaktionen auf Fangfragen der Pharisäer oder das Unverständnis der Jünger bei näherer Betrachtung auch nicht.“

Wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, kann hier den vollständigen Blogeintrag von Theresia Heimerl lesen.