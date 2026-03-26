Segen: Mehr als gute Wünsche

Segnen bedeutet, gemeinsam mit Gott positiv auf das Leben anderer einzuwirken. Wie ein Segensgebet aussehen kann, zeigt uns die Bibel.

Ein Segensgebet ist etwas Besonderes, schreibt Gebetshausgründer Rainer Harter im sela.-Blog. Leider kenne er fast keine Hauskreise, in denen es regelmäßig praktiziert wird – dabei sei es „ein Gewinn.“

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Er ermutigt dazu, sich an biblischen Formulierungen wie dem aaronitischen Segen (4. Mose 6,24-26) zu orientieren. Es gehe darum, sich bewusst zu machen, „mit welchen Worten Gott Menschen segnet, und diese Worte dann – vielleicht etwas anders formuliert – über dem anderen aussprechen.“ Harter nennt außerdem weitere Segensgebete in der Bibel, die man anwenden kann.

Segen bedeute nicht nur, etwas Nettes zu sagen: „Gemeinsam mit Gott, dem eigentlichen Segensspender, wirken wir durch den Segen positiv auf die Empfangenden und ihr Leben ein. Wir sprechen betend Worte über ihm oder ihr aus, die positiv, freisetzend, unterstützend und tröstend sind.“

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