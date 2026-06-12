„Nobody’s perfect“ – einer schon

„Niemand ist perfekt.“, diese Phrase gebrauchen wir oft als Entschuldigung. Es stimmt, Fehler sind menschlich.

Einzig und allein Jesus hat es geschafft, auch als Mensch perfekt und vollkommen zu sein. Doch was heißt das eigentlich? Was bedeutet es, wirklich vollkommen zu sein?

Zum einen heißt es, nicht von der Erblast Adams betroffen zu sein. Er besitzt nicht wie wir Menschen eine gefallene Natur, die sich nach der Sünde sehnt. Die Erklärung des Römerbriefs geht sogar noch weiter: Adam lebte in Ungehorsam zu Gott, während Jesus dazu in der Lage war, als vollkommen gehorsamer Mensch zu leben. Nicht nur in diesem Punkt ist Jesus Adams Gegenpol (vgl. 5,12–21): Eine Sünde führte zur Verurteilung vieler und eine gerechte Tat führte zur Rettung vieler. Doch es gibt noch weitere Punkte.

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