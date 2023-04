Songs von Musiklegenden mit (versteckten) Bibel-Bezügen

- Werbung -

„Was haben Metallica, U2 und Lenny Kravitz gemeinsam?“, fragt Matthias Altmann in einem Artikel für die Nachrichtenseite katholisch.de. Die Antwort: Sie alle haben sich für Songs von Bibelstellen oder christlichen Themen inspirieren lassen. Altmann hat sechs Lieder zusammengestellt, deren biblische Bezüge erst bei genauerem Hinhören feststellen lassen. Mit dabei: „Creeping Death“ von Metallica, „Take Up Thy Stethoscope and Walk“ von Pink Floyd, „The Calling“ von The Killers, „Until the End of the World“ von U2, „The Writing on the Wall“ von Iron Maiden und „Are You Gonna Go My Way“ von Lenny Kravitz.

