Neugeborene Kinder stehen für ihre Eltern im Mittelpunkt des Lebens. So erging es auch Maria und Josef, schreibt Peter Aschoff in seinem Blog. Nur dass dieses Kind noch eine ganz besondere Mission hatte. Seine Bedürftigkeit zeigte sich am Ende seines irdischen Lebens am Kreuz. Dort, in Jesu Schwachheit, sei die Macht des Todes zerbrochen, so Aschoff. Sich auf Weihnachten einzulassen, das bedeute, sich auf das Kind in der Krippe einzulassen.

