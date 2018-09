Die Chemnitzer Pfarrerin Dorothee Lücke wehrt sich gegen den Ruf ihrer Stadt, ein Ort voller Nazis zu sein. «Das wird der Vielfalt in der Stadt nicht gerecht», sagte die Gemeindepfarrerin und Leiterin des Evangelischen Forums in Chemnitz der Zeitschrift «Publik-Forum».

Es gebe zwar viele Bürger, die die Meinung der AfD teilten oder noch extremere Ansichten hätten. «Aber es gibt auch viele andere Stimmen. Und nicht jeder, der bei einem der sogenannten Trauermärsche mitgelaufen ist, ist ein Nazi», sagte die Theologin.

Sehr wohl müsse man aber klar Position beziehen: «Den Hitlergruß zu zeigen oder zu schreien ‚Ausländer raus‘, darf nicht toleriert werden», unterstrich Lücke. Die Kirche sei in den letzten Wochen in Chemnitz immer anwesend gewesen. «Wir waren nicht immer in der ersten Reihe, aber immer präsent. Wir müssen uns doch den Herausforderungen stellen», betonte die Theologin.

In ihrer Gemeinde gebe es viele Mitglieder, die die Politik der Bundesregierung stark kritisierten, berichtete die Pfarrerin. Dies seien aber zugleich die Menschen, die sich um die Flüchtlinge kümmerten und beispielsweise Fahrdienste für sie übernähmen. «Man darf diese Menschen nicht in die rechtsradikale Ecke stellen», so Lücke. «Menschen mit rechtsradikalen Ansichten gibt es in unserer Kirchengemeinde nicht.»

Weiterführende Links: