Gleich drei silberne IMPALA-Awards werden an die christliche Sängerin Sefora Nelson verliehen. Ihre Alben „Näher, noch näher“, „Glück“ und „Mehr als genug“ haben sich jeweils mehr als 20.000 Mal verkauft. Die Auszeichnung soll im Rahmen eines Konzerts der Künstlerin („Lege deine Sorgen nieder“) am 26. Oktober in der Gießener Stadthalle überreicht werden.

Die IMPALA Sales Awards sind die einzigen gesamteuropäischen Musik-Auszeichnungen, die ausschließlich an Independent-Künstlerinnen und -Künstler vergeben werden.

Link: Homepage von IMPALA Music