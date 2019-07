Florian Silbereisen ist vielen als Schlagerstar und künftiger Traumschiff-Kapitän bekannt. Was nur wenige wissen: Sein ältester Bruder Franz ließ sich in einer Baptistengemeinde taufen, machte eine theologische Ausbildung an der Bibelschule Brake im ostwestfälischen Lemgo und gründete Kirchengemeinden in Österreich und Bayern. Jonathan Steinert hat ihn für das Medienmagazin pro porträtiert.

Link: Franz Silbereisen liebt Jesus