Gebete für Kinder: 20 Klassiker, die schön kurz und eingängig sind

Gemeinsame Gebete helfen Kindern. Denn: Rituale strukturieren den Alltag, vermitteln Sicherheit und nehmen dadurch Ängste.

Im turbulenten Familienalltag bleibt oft nicht viel Zeit, um herunterzukommen. Dabei helfen können tägliche kleine Gebetsrituale. Egal ob morgens nach dem Aufstehen, vor dem Mittagessen oder abends vor dem ins Bett gehen. Ein kurzes Gebet findet immer Platz.

Gebete helfen nicht nur den Alltag zu strukturieren, sondern geben auch Sicherheit und reduzieren dadurch Ängste. „Müde bin ich, geh‘ zur Ruh, schließe mein Äuglein zu. Vater, lass die Augen Dein, über meinem Bette sein. Amen.“ Dieses Gebet zeigt den Kindern, dass Gott in der Nacht über ihnen wacht und sie beschützt. Da schläft es sich doch gleich viel besser.

Kinder lernen durch Gebete fürs Leben

Gebetsrituale stärken die familiären Bindungen durch gemeinsam verbrachte Zeit und die Kinder lernen sogar noch wichtige Lektionen fürs Leben und den Glauben. Beispiele gefällig?

„Alles, was wir haben, kommt, o Gott, von Dir“

„Lass uns jene nicht vergessen, die da hungernd sind, in Not“

„Gib uns zum Vertragen Mut“

„Gott, Du hast mich nicht vergessen“

„Dass wir all‘ in Frieden leben, keiner sich mehr streiten muss“

„Dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend gerne an andere weitergebe“

„Wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch, Gott ist hier“

„Nimm mich also, wie ich bin“

Möchtest du mit deinen Kindern beten, aber weißt nicht was? Hier findest du schöne, kurze und eingängige Gebetsklassiker für Kinder für jeden Anlass (Morgengebete, Tischgebete und Abendgebete). Schau rein und suche dir die schönsten aus oder lass deine Kinder auswählen.

Morgengebete für Kinder:

***

Die Nacht ist nun vorbei.

Die helle Sonne leuchtet neu.

Ich bin gesund und stehe auf.

Herr, segne meinen Tageslauf.

Unbekannter Verfasser

***

Lieber Gott, Du bist mir nah,

für meine Sorgen immer da.

Lieber Gott, ich danke Dir,

bleib‘ auch heute wieder nach bei mir.

Unbekannter Verfasser

***

Halte zu mir, guter Gott,

heut‘ den ganzen Tag.

Halt‘ die Hände über mich,

was auch kommen mag.

Unbekannter Verfasser

***

Danke, Gott, für diesen Morgen,

danke, dass Du bei mir bist.

Danke für die guten Freunde

und dass Du mich nie vergisst.

Unbekannter Verfasser

***

Den neuen Tag hast Du gegeben,

lass Spaß und Freude uns erleben.

Unbekannter Verfasser

***

Tischgebete für Kinder:

***

Jedes Tierlein hat sein Essen,

jedes Blümlein trinkt von Dir,

hast auch uns noch nie vergessen,

lieber Gott, wir danken Dir!

Unbekannter Verfasser

***

Komm, Herr Jesus, sei unser Gast,

und segne, was Du uns bescheret hast.

Unbekannter Verfasser

***

Alle guten Gaben,

alles, was wir haben,

kommt, o Gott, von Dir,

Dank sei Dir dafür.

Unbekannter Verfasser

***

Lieber Gott, heute hab‘ ich doch vergessen,

Dir zu danken vor dem Essen!

Magen voll und Teller leer,

so dank‘ ich Dir halt hinterher.

Unbekannter Verfasser

***

Segne, Vater, unser Essen.

Segne, Vater, unser Brot.

Lass uns jene nicht vergessen,

die da hungernd sind, in Not.

Unbekannter Verfasser

***

Abendgebete für Kinder:

***

Müde bin ich, geh‘ zur Ruh,

schließe meine Äuglein zu.

Vater, lass die Augen Dein,

über meinem Bette sein.

Unbekannter Verfasser

***

Heute gab es Zank und Streit.

Lieber Gott, es tut mir leid.

Gib uns zum Vertragen Mut,

dann wird alles wieder gut.

Unbekannter Verfasser

***

Lieber Gott, hörst Du mir zu?

Ich finde heute keine Ruh.

Verzeih mir, was ich falsch gemacht,

und schenke mir bitte eine gute Nacht.

Unbekannter Verfasser

***

Gott, ich danke Dir, für diesen Tag,

für alles Schöne, das ich mag,

für meine Freunde, fürs Spielen, fürs Essen.

Gott, Du hast mich nicht vergessen.

Unbekannter Verfasser

***

Du hast heut‘ über mich gewacht,

beschütze mich auch diese Nacht.

Du sorgst für alle, groß und klein,

drum schlafe ich zufrieden ein.

Unbekannter Verfasser

***

Sonstige Gebete für Kinder:

***

Ich bin klein,

mein Herz ist rein,

darf niemand drin wohnen

als Jesus allein.

Unbekannter Verfasser

***

Wo ich gehe,

wo ich stehe,

ist der liebe Gott bei mir.

Wenn ich ihn auch niemals sehe,

weiß ich dennoch,

Gott ist hier.

Unbekannter Verfasser

***

Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn,

dass ich nicht für mich allein auf Erden bin,

dass ich die Liebe, von der ich lebe,

liebend gerne an andere weitergebe.

Unbekannter Verfasser

***

Lieber Gott, Du wohnst im Licht.

Meine Augen seh’n Dich nicht.

Aber Deines Lichtes Schein,

leuchtet in mein Herz hinein.

Gib den Menschen Deinen Segen

und der Erde einen Kuss,

dass wir all‘ in Frieden leben,

keiner sich mehr streiten muss.

Unbekannter Verfasser

***

Herr, Du kennst mich,

und Du hast mich erwählt.

Nimm mich also, wie ich bin,

und zeige mir, wie Du mich haben willst.

Unbekannter Verfasser

***

