Wie finde ich die passende Bibel?

Es gibt zahlreiche deutsche Bibelausgaben. Drei Onlineangebote können helfen, eine geeignete Bibel für deine Ansprüche zu finden.

Welche Bibel passt zu mir und meiner Bibellese-Praxis? Welchen Mehrwert kann eine Studienbibel freisetzen? Welche Kinderbibel schenke ich meinem Patenkind? Wer eine Bibel kaufen möchte, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert. Gut beraten werden Interessierte in christlichen Buchhandlungen oder Fachbuchhandlungen. Das Personal unterstützt beim Kauf der geeigneten Bibel und stellt die verschiedenen Eigenschaften unterschiedlicher Studienbibeln oder Bibelübersetzungen heraus.

Wer sich vorab online informieren möchte, kann dies zum Beispiel auf den unten vorgestellten Wegen tun. Dabei kann man im Nebeneffekt auch sehr viel über Bibelübersetzungen und -ausgaben aus der älteren und jüngeren Geschichte erfahren.

1. Bibelberater.de

Plattform: Webseite (www.bibelberater.de) und Instagram (bibelberater)

Betreiber: Daniel Justus, Absolvent der Bibelschule Wiedenest

Das kann ich dort lernen: „Wenn du auf der Suche nach einer passenden Bibel bzw. Bibelübersetzung bist oder vielleicht auch nach einem Bibelkommentar, dann bist du hier genau richtig! Aber nicht nur über deutsche Bibelübersetzungen, sondern auch über Studienbibeln, Bibelkommentare, Bibellexika und Bibelsoftware erfährst du hier das Wichtigste.“ Mit diesen Worten begrüßt die Webseite ihre Nutzer.

Suchende finden hier außerdem Ideen zum kreativen Lesen der Bibel – wie zum Beispiel Bible Art Journaling oder Bible Lettering. Zusätzlich zum Webauftritt gibt es auf Instagram regelmäßig interessantes Bibelwissen nachzulesen. Ein Newsletter versorgt Abonnenten mit den wichtigsten Neuigkeiten rund um die Bibel.

Trugschluss: „Je älter eine Bibel ist, desto näher ist sie am Urtext“

Eine wichtige Erkenntnis, die Justus während seiner Arbeit an bibelberater.de hatte, ist diese: „Es ist ein Trugschluss zu sagen: Je älter eine Bibel ist, desto näher ist sie am Urtext.“ So habe zum Beispiel Luther selbst mehrere Revisionen seiner Bibelübersetzung vorgenommen und jedes Mal seine eigenen Fehler verbessert.

Die Texte auf der Website verfasst Justus alle selbst. Immer wieder erhält er Tipps von Freunden und Bekannten, welche Bibel er noch vorstellen könnte oder welche weitere Kategorie noch interessant wäre. Seit der Geburt seiner kleinen Tochter gibt es zum Beispiel die Kategorie „Kinderbibeln“ auf der Website.

Ein Thema, für das Justus brennt, ist die Digitalisierung – gerade auch im christlichen Kontext. Deswegen empfiehlt er auch Bibelsoftware wie zum Beispiel „Logos“ auf bibelberater.de und studiert derzeit im Master „Digital Business“.

Gut zu wissen: Daniel Justus ist ein moderner Look sehr wichtig. Er hat die Website in Eigenregie aufgebaut und gestaltet. Den Instagram-Kanal betreut seine Frau. Wer die wertvolle Arbeit der beiden unterstützen möchte, kann mit einem Klick auf „Jetzt einen Kaffee spendieren“ eine Spende tätigen.

Erfahrungsberichte: Immer wieder erhält Daniel Justus Anfragen von Usern, die auf der Suche nach der für sie richtigen Bibel sind. Mit gezielten Rückfragen, um zu erörtern, welche Bibellesepraxis der oder die Interessierte hat oder für welchen Anlass bzw. Zweck eine Bibel gesucht wird, hilft Daniel Justus, die am besten geeignete Bibel zu finden. Suchende erreichen ihn unter info@bibelberater.de.

2. Kämmerlein TV

Plattform: YouTube

Betreiber: Michael Holz, Theologe, Coach und Trainer

Das kann ich dort lernen: Aus seinem zehn Quadratmeter großen „Kämmerlein“ heraus (angelehnt an Matthäus 6,6: „Wenn du aber betest, dann gehe in dein Kämmerlein“) stellt Michael Holz Bibelübersetzungen und verschiedene – auch nichtdeutschsprachige – Studienbibeln vor. Zu sehen ist das in ca. 30-minütigen Sequenzen.

Holz’ Ziel ist es, seine eigene Begeisterung für die Bibel in ökumenischer Breite zu teilen. Der Theologe erklärt die Exegese der Bibel für Nicht-Theologen und gibt dadurch Orientierung. Dabei erhebt er keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr gibt er sich 30 Jahre nach seinem Theologiestudium selbst ein Update und lässt seine Zuschauerinnen und Zuschauer daran teilhaben.

Offenheit und Toleranz gegenüber Andersgläubigen ist ihm dabei wichtig: „Ich möchte nicht nur Meinung präsentieren, sondern die Eigenständigkeit der Menschen respektieren.“ Auch über eigene Fehler in der Videoproduktion sieht Holz lachend hinweg und löscht sie nicht etwa aus seinen Videos, wenn er darauf aufmerksam gemacht wird.

In Zukunft möchte Michael Holz neben Bibelübersetzungen oder Studienbibeln auch Bücher über wissenschaftliche Bibelauslegung vorstellen sowie Bücher zum Bibelstudium oder Ratzingers „Jesus von Nazareth“. Er folgt keinem strategischen Plan, wie er selbst sagt, sondern stellt einfach die Bücher vor, die er selbst liest und die ihn interessieren. Daher auch der Untertitel seines YouTube-Kanals: Glaube – Bibel – Leben. „Das ist halt bunt“, findet Michael Holz.

Gut zu wissen: In der Videobeschreibung von „Bibelübersetzungen“ findet sich der „Bible-Shopping-Guide“, ein kostenlos herunterladbares PDF, das Orientierung beim Bibelkauf geben soll. Diese Mentalität vertritt Holz im Zusammenhang mit der Bibel grundsätzlich: „Umsonst habt ihr sie bekommen, umsonst sollt ihr sie weitergeben“, scherzt er in Anlehnung an Matthäus 10,8. Sein erklärtes Ziel mit „Kämmerlein TV“: „Ich möchte in den Zuschauerinnen und Zuschauern Entdeckerlaune wecken!“

Erfahrungsberichte: Als Michael Holz seinen Kanal vor zehn Jahren startete, ahnte er noch nicht, dass er 500 Abonnenten und bei manchen Videos 15.000 Views haben würde. Er freut sich, wenn in den Kommentaren Fragen gestellt oder Ergänzungen vorgenommen werden. Auch bissige Kommentare Andersgläubiger können vorkommen, doch Holz’ Anliegen ist es stets, sich auf das Verbindende zu konzentrieren, nicht auf das Trennende.

3. Die-Bibel.de – Deutsche Bibelübersetzungen im Vergleich

Plattform: Web

Betreiber: Deutsche Bibelgesellschaft

Das kann ich lernen: Im Vergleich sind 35 deutsche Bibelübersetzungen, die nach den jeweils gleichen zehn Kategorien charakterisiert werden. Kurz und prägnant werden die wichtigsten Merkmale der Übersetzungen aufgezählt, sodass man sich schnell einen Überblick verschaffen kann.

Besonders hilfreich sind die Angaben zu „Besonderheiten“, welche das Alleinstellungsmerkmal der jeweiligen Übersetzung hervorheben. Das „Gesamturteil“ am Ende einer jeden Charakterisierung fasst die wichtigsten Merkmale zusammen.

Gut zu wissen: Neben bekannten Übersetzungen wie der „Hoffnung für alle“ oder der „Gute Nachricht Bibel“ werden in dieser Übersicht auch die „Drewermann“-Bibel oder die Übersetzung von Emil Bock vorgestellt. Das erweitert den Horizont und stellt Bibeln vor, über die Interessierte bisher vermutlich eher weniger gestolpert sind.

Catharina Bihr ist Bildungsreferentin und arbeitet mit FSJlern. Sie wohnt in Stuttgart und engagiert sich dort im CVJM.

[Die Seite Bibelpedia.com, die hier ursprünglich ebenfalls verlinkt war, ist nicht mehr erreichbar. Ihr Initiator ist verstorben]

