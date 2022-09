Das hilft mir, über meinen Glauben zu reden

Lieber abwarten, oder direkt die volle Jesus-Dröhnung? Wie kann ich über den Glauben ins Gespräch kommen? „Bekehre nicht, lebe!“, sagt Pastor Stefan Gerber

Ich schreibe diesen Text in einem Park. Neben mir balanciert ein Kind auf einem Spielgerät. Die Mutter zückt ihr Mobiltelefon und will ein Foto machen. Das Kind wehrt sich: „Nein, kein Foto!“ Ähnlich reagieren manchmal Menschen in unserem Umfeld, wenn sie von unserem Glauben erfahren: „Nein, bekehre mich nicht!“



Ziemlich genau so hat es vor einigen Monaten eine junge Frau, die sich in unserer sozialdiakonischen Kinder- und Familienanimation zu engagieren begann, zu mir gesagt. Früher hätte mich eine solche Äußerung gestresst: Ich muss doch den Menschen von meinem Glauben erzählen – selbst, wenn sie dies nicht wollen. Inzwischen kann ich ziemlich entspannt damit umgehen – und ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, irgendjemanden zu bekehren. Maßgeblich zur Entspannung beigetragen haben Bücher wie „Bekehre nicht, lebe!“ von Willow Creek. Ein Tipp blieb konkret hängen: zuerst gemeinsam grillen!

Ich muss meinen Glauben nicht wie eine Versicherungspolice anpreisen. Wenn der Glaube in mir lebt, spricht er für sich selbst. Das entlastet mich – und stellt meinen Glauben gleichzeitig auf die Probe: Besteht mein Glaube hauptsächlich aus Worten oder spürt meine Nachbarin etwas von meiner Gottesbeziehung? Lebt der Glaube in mir, kommt früher oder später auch die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Doch auch solche Gespräche beginne ich lieber mit Fragen als mit Antworten. Indem ich mich aufrichtig für mein Gegenüber und seine Lebensüberzeugungen interessiere, ergibt sich wie von selbst eine Diskussion über Gott und die Welt. Übrigens: Die Mutter hat den Wunsch ihres Kindes leider nicht respektiert und ein Foto gemacht. Ich hoffe, wir machen es besser in unseren Gesprächen über den Glauben!

Stefan Gerber ist Pfarrer im EMK Bezirk „Kirche anders“, Vize-Gemeindepräsident von Studen BE und als Autor („Glück finden – hier und jetzt“), Referent und Coach tätig.