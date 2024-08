Das Neue Testament im Lichte des Alten verstehen

Ist das Alte Testament ein Schlüssel, um das Neue Testament besser zu verstehen? Es gibt viele Parallelen, die zeigen, dass die beiden einander ergänzen.

Von Pastor Dr. Pieter Lalleman

Viele Christen lesen das Neue Testament öfter und lieber als das Alte. Nur im Neuen Testament kommt ja Jesus vor. Und lesen wir von der Liebe Gottes nicht ebenfalls nur dort? Das Alte Testament hat viele trockene Verzeichnisse. Auch Gebote, die für uns doch gar nicht mehr maßgeblich sind. Ja, zugegeben. Ich meine dennoch, dieser Satz stimmt: Um das Neue Testament zu verstehen, brauchen wir auch das Alte. Eigentlich wenden alle, die schon länger gläubig sind und die Bibel lesen, dieses Prinzip bereits unbewusst an. Wenn wir im Neuen Testament von Gott hören, denken wir nicht an irgendeine unbekannte Person, sondern an jemanden, der sich vorher schon bekannt gemacht hat – nämlich als der Schöpfer der Welt und als der Gott von Vorbildern wie Abraham, Mose, David und Elia. Der Gott, dem wir in der Bibel begegnen, ist ja nicht Wotan oder Zeus, sondern einer, der schon Geschichte mit den Menschen gemacht hatte. Er hatte „viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen“, bevor er „jetzt, am Ende dieser Zeiten … durch den Sohn zu uns sprach“ (Hebräer 1,1). Dies ist Bibellesern meist nicht völlig bewusst, aber es spielt zweifellos im Hintergrund mit.

Jesus besser verstehen

Der erste Teil der Bibel offenbart uns nicht nur Gott den Vater, sondern auch Jesus Christus. Dieser beansprucht, dass er die Worte des Propheten Jesaja erfüllt habe, weil der Geist des Herrn auf ihm ruhte, „den Armen frohe Botschaft zu verkünden“ und „um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn“ (Lukas 4; Jesaja 61). Jesus behauptet, dass schon die Propheten wussten, dass er am Kreuz leiden musste, und dass Mose und alle Propheten über ihn geschrieben haben (Lukas 24). Diese Voraussagen sind jetzt erfüllt worden. Demnach können wir das Leben und Wirken von Jesus nicht richtig oder sogar überhaupt nicht verstehen, wenn wir es nicht vom Alten Testament her verstehen. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn Jesus „das Lamm Gottes“ genannt wird (Johannes 1,29.36)? Das erklärt sich nur aus dem ersten Teil der Bibel. Jesus war Jude. Und was Juden sind und wie ihre Kultur aussah, erfahren wir natürlich vom Alten Testament her. Dieser Jesus wird auch Christus genannt. Nur wer die ganze Bibel liest, versteht, dass dies nicht sein Familienname ist, sondern ein Titel: Gesalbter. Was aber heißt Gesalbter? Auch hier müssen wir wieder zurück zum Alten Testament, wo wir erfahren, dass wichtige Amtsträger in Israel gesalbt wurden.

Beispiel: das Buch der Offenbarung

Ein gutes Beispiel für meinen Leitsatz ist das letzte Buch der Bibel, die komplizierte und umstrittene Offenbarung. All diese Bilder und Kriege – wie soll man die verstehen? Ein wichtiger Schlüssel zum Buch ist die Einsicht, dass Johannes sehr oft das Alte Testament benutzt, ohne das aber ausdrücklich zu sagen. Man hat berechnet, dass die Offenbarung 405 Verse hat, in denen das Alte Testament nicht weniger als über 600 Mal verwendet wird. Psalm 2 klingt zum Beispiel an vielen Stellen an. Die Offenbarung erzählt, wie die Welt gegen Gott rebelliert hat, und wir sollten davon nicht überrascht sein, denn so haben sich „die Könige der Erde“ immer schon verhalten. Mindestens acht Verse aus der Offenbarung verwenden die entsprechende Formulierung aus Psalm 2. Das Versprechen, dass Jesus diese Könige besiegen wird (Offenbarung 1,5; 19,16), beruht ebenfalls auf diesem Psalm, ebenso der Ausdruck „weiden mit einem eisernen Stab“ (2,27, 12,5 und 19,15), der aber aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments stammt. Das Versprechen in 2,27, dass auch Gläubige so einen eisernen Stab haben werden, bedeutet: Sie werden mit Christus zusammenarbeiten! Um dies noch klarer zu machen, wird auch der Ausdruck „zerschlagen, wie man ein Tongefäß zerschlägt“ aus Psalm 2 wörtlich von Johannes übernommen. Der Gebrauch dieses Psalms in der Offenbarung sagt uns, dass Verfolgung durch Mächtige für Gläubige ganz normal ist, dass Jesus dabei aber Sieger sein wird.

Beispiel: das Matthäusevangelium

Ich kann hier natürlich nur wenige Punkte auswählen. Warum hat Matthäus die Lehre von Jesus in fünf großen Blöcken (Kapitel 5–7; 10; 13; 18 und 23–25) angeordnet? Er selbst sagt es nicht, aber wahrscheinlich hängt es mit der Tatsache zusammen, dass er Jesus auf vielerlei Weise mit Mose vergleicht. So wie Mose uns fünf Bücher gab, so gibt der „zweite Mose“ uns fünf große Reden. Gibt es darüber hinaus noch weitere Parallelen zwischen Mose und Jesus? Ja, durchaus:

• Beide werden auf Erden „begrüßt“ von einem grausamen König, der viele Kinder ermordet (2. Mose 1; Matthäus 2,1-12).

• Beide fliehen ins Exil, um zu überleben (2. Mose 2; Matthäus 2,13-23).

• Beide werden von Gott zurückgerufen (2. Mose 3,7- 10; 6,2-8; Matthäus 2,15.19-21); dabei stand 2. Mose 4,19b Pate für Matthäus 2,20b: „denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben!“

• Beide gehen durchs Wasser (2. Mose 14; Matthäus 3,13-15).

• Die Zahl vierzig spielt eine große Rolle in ihrem Leben: Mose lebt vierzig Jahre in Ägypten und nachher ebenso viele in Midian (Apostelgeschichte 7,23.30); danach zieht er vierzig Jahre lang mit dem Volk Israel durch die Wüste (4. Mose 14,33-34; 5. Mose 1,3; 2,7). Außerdem verbringt er vierzig Tage und Nächte ohne Essen oder Trinken auf dem Berg Sinai (2. Mose 24,18; 34,28; 5. Mose 9,9). Jesus ist zur Vorbereitung auf sein Lebenswerk ebenfalls vierzig Tage und Nächte in der Wüste, und auch er fastet in dieser Zeit (Matthäus 4,1-11).

• So wie Mose nach der Begegnung mit Gott dem Volk erschien (2. Mose 24 und 34), so erscheint Jesus verherrlicht seinen Jüngern (Matthäus 17,1-8). Die Übereinstimmungen liegen in dem Berg, dem Gewölk, dem glänzenden Antlitz, der Stimme aus der Wolke und dem Zeitraum von sechs Tagen.

• Beide vergleichen das Volk Gottes mit einer Schafherde ohne Hirten (4. Mose 27,17; Matthäus 9,36).

Diese Beispiele zeigen: Ohne das Alte Testament bekommt man weniger Ertrag aus dem Neuen! Und die Liebe Gottes? Von der liest man schon in Hosea 11 und 14.

Dr. Pieter J. Lalleman stammt aus den Niederlanden und ist ordinierter Pastor. Er arbeitet als Dozent für Biblische Studien am Spurgeon’s College, London und ist Herausgeber der Europäischen Theologischen Zeitschrift. Auf Deutsch erschien sein Buch Goldadern der Bibel – Von der bleibenden Bedeutung des Alten Testaments.