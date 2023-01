Dieter Bohlen: „Ich bete jeden Tag“

Der Musikproduzent Dieter Bohlen kann ohne Gebet nicht einschlafen. Allerdings gehöre er nicht zu den Menschen, die beten, wenn es ihnen schlecht gehe. Bohlen sagt: „Wenn es mir am besten geht, bete ich fast am längsten.“

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

„Dieter, da fallen wir glatt vom Glauben ab! Bohlen geht NIE ohne Gebet ins Bett“ titelt aktuell die BILD zu einem Foto, das Dieter Bohlen mit Heiligenschein und zum Gebet gefalteten Händen zeigt. Was war passiert?

Am Samstag, 14. Januar 2023, startet bei RTL die Jubiläumsstaffel der Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“, die gleichzeitig die letzte Staffel sein wird. Zu diesem Anlass stand das Urgestein von DSDS, Dieter Bohlen, im RTL-Interview Rede und Antwort und äußerte sich auch zur Gretchenfrage. Der Musikproduzent bekannte sich als Christ und teilte mit, dass das Gebet ein wichtiger Bestandteil in seinem täglichen Leben ist.

Bohlen geht gerne in die Kirche

Auf die Fragen, ob er eigentlich gläubig sei und woran er glaube, antwortete der Pop-Titan: „Ich bin evangelisch und bete jeden Tag.“ In die Kirche gehe er „selten“, wenn er gehe, dann aber „gerne“. Die Kirche ist für ihn ein Ort des Innehaltens, was Bohlen wie folgt beschreibt: „In den ganzen großen Hauptstädten dieser Welt war ich in der Kirche und habe gebetet.“

Dieter Bohlen lebt mit seiner Familie im südlich von Hamburg gelegenen Tötensen. Gegenüber RTL berichtete er weiter, dass er „gerne“ in die alte Kirche im Nachbardorf Hittfeld gehe. Neben dem Gebet in Kirchen ist ihm auch das Beten in der Familie wichtig. „Ich mag es auch, dass die Familie täglich zum Frühstück betet und ich könnte gar nicht einschlafen ohne Gebet. Das ist für mich eine gewisse Demut und Dankbarkeit.“

„Wenn es mir am besten geht, bete ich fast am längsten. Weil ich das Bedürfnis habe, danke zu sagen.“ Dieter Bohlen

Zu den Inhalten seiner Gespräche mit Gott ließ der Musikproduzent durchblicken, dass er nicht zu den Menschen gehöre, „die, wenn es ihnen schlecht geht, den lieben Gott anrufen“. Vielmehr ist der Dank ein wichtiger Ausdruck seiner Gebete. Dazu sagt er: „Wenn es mir am besten geht, bete ich fast am längsten. Weil ich das Bedürfnis habe, danke zu sagen.“

Ihm sei bewusst, dass er „in einer wahnsinnig privilegierten Situation leben darf“. Dankbar zeigte er sich weiter für die sicheren Lebensumstände in Deutschland, für sein Wohlbefinden und für seine Familie. In seiner typischen Ausdrucksweise fügte Bohlen hinzu: „Wenn man da nicht dankbar ist, da müsste man doch einen mit dem Knüppel auf den Kopp kriegen …“

Bohlen bittet um Gesundheit

Ein wichtiges Anliegen, das er in seinen Gebeten zum Ausdruck bringt, ist die Bitte um Gesundheit für sich, seine Familie und seine Freunde. Dabei wird ihm auch die Begrenztheit von materiellem Reichtum und Erfolg bewusst, was er wie folgt schildert: „Es ist doch alles Murks, wenn du krank bist? Dann nützt dir dein Geld nichts, dann nützt dir dein Erfolg nichts, gar nichts.“

Weiter zeigte sich Bohlen als Mensch, der sich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen kann. Danach gefragt, was das Schönste gewesen sei, das jemals jemand für ihn getan habe, erklärte der 68-Jährige: „Ich bin immer wieder überrascht über kleine Sachen, die mich umhauen.“

Diesbezüglich schilderte er eine aktuelle Begebenheit, als ihm jemand die Parkgebühr in Höhe von 19 Euro beglichen habe. Er habe kein Bargeld bei sich gehabt und zahle in diesem Parkhaus immer mit dem Handy, was aber an diesem Tag nicht funktioniert habe.

Als ein Mann, der nicht besonders wohlhabend ausgesehen habe, ihm spontan aus der Patsche half, war Bohlen darüber dermaßen überrascht und erfreut, was er in seiner typischen Manier wie folgt, zum Ausdruck brachte: „Wenn du so Nettigkeiten kriegst von Leuten, die eigentlich nichts haben und einem trotzdem in einer blöden Situation helfen … so was haut mich richtig aus dem Sulky. Dann denkst du, es gibt wirklich noch geile Menschen.“

Quellen: media.rtl.com, bild.de

Hinweis: Bereits im Sommer 2018 erklärte Dieter Bohlen im Interview mit dem Magazin Bunte, dass ihm das Gebet und Werte wie Demut und Dankbarkeit wichtig sind. Mehr dazu gibt es auf der Webseite von PromisGlauben.