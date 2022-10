„Ein Gottesdienst sollte wie ein Espresso sein“

Der Theologe Lars Hillebold liebt Espresso. Er findet, dass Gottesdienste wie ein schöner Espresso sein sollten: kurz und gut.

Hallo Herr Hillebold, heute schon einen Espresso genossen?

Lars Hillebold: Kaum vergeht ein Tag ohne. Mein Morgen beginnt mit einem Kuss und einem Kaffee.

Was ist für Sie der Mehrwert eines Espresso?

Erstmal mag mein Magen ihn lieber. Zweitens mag ich die Spannung von bitter und süß. Drittens sind Espresso-Bohnen wie Menschen: geschmackvoll, mild oder kräftig. Manche mit weniger und andere mit mehr Säure – je nach Anbaugebiet oder Lebenserfahrung.

Der Mehrwert liegt im Feinen. Wie in Italien, die kleine Geste von Daumen und Zeigefinger, die jeder versteht. Bestellen ohne Worte. Es ist der Moment in der Bar auf dem Heimweg: kurz zusammenkommen, sich sehen und reden.

Es ist der dichte, bekömmliche Abschluss einer schönen Tischgemeinschaft. Es ist mehr Energie, die – wie im Glauben – nicht aus mir, sondern nur von außen kommen kann.

Sie sind Mitherausgeber des Buches „Fasse dich kurz – Gottesdienste im Espresso-Format“. Welche Idee steckt dahinter?

Die Idee ist: kurz und gut. Für Liebeserklärungen braucht es manchmal nur drei Worte oder den richtigen Augenblick. Trostworte können sehr still sein und in zwei Armen liegen, die mich umarmen. Dass mich ein Gottesdienst glücklich macht, liegt oft am richtigen Ton der Musik.

Für das Gefühl der Gemeinschaft im Abendmahl brauche ich nicht viele Worte, sondern gerade wenige. Weniger ist mehr – ist Idee und Programm. Weniger kann kräftig sein, dichter, dunkler, wie ein Espresso. Manchmal sogar bitter und traurig.

Es ist die Kunst des Moments, in dem alles zusammenkommt: die Menschen, die Worte, die Töne, der Raum. Das kann ein kleiner Moment sein, wie eine Tasse, mit großer Wirkung.

Das Format „Espresso-Gottesdienst“ ist während der Corona-Pandemie entstanden. Ist es mehr als ein Notprogramm?

Ich bin versucht zu sagen, dass jeder Gottesdienst ein Notprogramm ist. Ein Programm angesichts unserer Not und Träume. Wir kommen mit Tränen und Lachen zusammen. Zweifelnd, tastend, bekennend.

Und für alle soll sich dieser Moment ereignen: Eine kleine Zeit lang feiern wir, als gäbe es keine Not. Und wir feiern, weil es immer eine Not gibt. Darum ist Gottesdienst immer ein Notprogramm. Das Wort „Notprogramm“ erweckt den Eindruck, als gäbe es ein klares Normalprogramm. Ich sehe es eher so: Vielfalt wird Programm – mit allen Herausforderungen. Und der einen Chance: Wir fragen wieder wie Christus: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du für einen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern können? Einen kurzen und wirksamen? Wenn der Espresso-Gottesdienst diese Not lindern kann, dann mag er zum Programm werden.

Kürzer werden – aber nicht banaler

Welche Bohnen finden Leserinnen und Leser in der Lektüre? Worauf wollen Sie Geschmack machen?

Auf die Vielfalt. Auf den Mut zur Kürze. Das heißt nicht, dass wir banaler werden! Sätze, die zu Herzen gehen, statt in die Länge. Mir soll es schmecken. Ich will den Gottesdienst so vorbereiten, dass ich selber hingehen würde, auch wenn ich nicht müsste. Freude in der Vorbereitung. Eine Idee nehmen und mit ihr in die Tiefe gehen. „Ich“ sagen und persönlich werden.

In der Fülle der vielen Aufgaben, die Haupt- und Ehrenamtliche haben, mit gutem Gewissen und guter Qualität Gottesdienste vorbereiten, die kurz und gut sind. Da nimmt man eine Idee aus dem Buch und entwickelt sie weiter. Darum findet sich für die wichtigen Themen im Jahr, im Lebens- und Kirchenjahr, je ein Entwurf.

Ihre Lieblingssorte Espresso ist …

Beim Eis könnte ich das jetzt schneller sagen: Pistazie. Beim Espresso habe ich das nicht. Es ist eben nicht einfach nur die eine Bohne. Die Geschichte der beiden Geschwister Arabica und Robusta ist auch nicht schnell erzählt.

Es ist wie im Leben. Je nach Tag und Wetterlage schmeckt es mal so, mal so. Es ist auch eher die Kombination: der Lieblingsort. Das Lieblingswetter. Der Lieblingsespresso. Der Lieblingsmensch.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Rüdiger Jope.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber des Buches „Fasse dich kurz – Gottesdienste im Espresso-Format“ (Neukirchener) sind verbunden durch die Arbeitsstelle Gottesdienst in Kurhessen-Waldeck. Diese Arbeitsstelle wird gefördert durch die Karl-Bernhard-Ritter-Stiftung, deren Vorsitzender Dr. Stephan Goldschmidt ist, Gemeindepfarrer in Hannover und Referent am Michaeliskloster in Hildesheim. Lars Hillebold ist Leiter des Referats Gottesdienst und Theologie in der Ev. Landeskirche von Kurhessen-Waldeck. Dort ist Margit Zahn Studienleiterin der Arbeitsstelle Gottesdienst und Pfarrerin in der Hanauer Kasualien-Projektstelle „Leben feiern“.