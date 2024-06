Ein Nickerchen, Gebet und feierliche Stille

In der lauten Großstadt Essen steht mitten in der Innenstadt die St. Johann Kirche. Warum gehen Menschen dorthin? Ein Besuch zwischen alten Kirchenbänken, Ölgemälden und Kameras gibt darauf Antworten.

Von Tim Bergen

- Werbung -

Heute besuche ich die St. Johann Kirche in Essen. Ich will in Erfahrung bringen, was diese Kirche für Menschen besonders macht. Das große Gebäude befindet sich mitten in der Innenstadt. Sie ist auch nachmittags geöffnet. Was tun Menschen dort um diese Zeit? Viele Passanten gehen daran vorbei – nur sehr wenige lösen sich aus dem Strom der Menschen und gehen in Richtung Kirche. Genau das tue ich und stehe plötzlich allein auf dem Domplatz.

Die massive Holztür ist schwer. Ein kleiner Vorraum dämpft die Geräusche der Verkaufsmeile und eine weitere, schwere Holztür führt in den Kirchensaal. Ein Teil des Gebäudes wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach wieder aufgebaut, es wirkt trotzdem aus der Zeit gefallen. Rote Säulen tragen die Kirche. Es riecht dort etwas modrig und es ist kalt. Kahles Mauerwerk. Alte, dunkle Bänke füllen den Raum und an den gewölbten, hohen Decken hängen moderne Lampen. Kerzen leuchten auf dem Altar. Daneben hängen hinter einem Gitter zwei große Ölgemälde. Zwischen den Heiligen an der Wand befindet sich eine Kamera.

Was am meisten auffällt, ist die Stille. Draußen war es laut – mit dem Schließen der Tür ist es so still, dass jedes Räuspern zu hören ist. Selbst das Knarren der Kirchenbank hallt durch den Raum. Es sitzen zwei Menschen in dem Saal. Da ist eine ältere Frau, die ein Kopftuch trägt. Sie faltet ihre Hände und betet anscheinend. Neben ihr liegen kleinere Bücher. In der letzten Reihe sitzt ein älterer Herr, der eingeschlafen und leicht zur Seite geneigt ist. Die Stille füllt den ganzen Raum aus – sie ist nicht unangenehm wie in einem Wartezimmer. Keine peinliche Stille. Es ist mehr etwas Feierliches. Ein älterer Mann kommt in den Saal, zündet eine Kerze an und geht in die Beichte. Der Beichtstuhl ist geschlossen, weil die Beichte nicht mehr dort abgenommen wird, sondern in einem Büro nebenan. Öffnungszeiten stehen auch noch dran.

„Ich habe für mein Meerschweinchen gebetet.“

Jeder Mensch hier bringt eine Geschichte mit. So auch ein kleines Mädchen, dass mit ihrer Mutter den Saal betritt. Sie setzten sich in eine der Bänke und schweigen. Beide schauen Richtung Altar. Nach etwa 10 Minuten nickt das Mädchen der Mutter zu und die beiden verlassen den Saal. Weil ich mich nicht traue, sie in der Kirche anzusprechen, folge ich ihnen schnellen Schrittes. Vorsichtig frage ich sie, warum sie in der Kirche waren. „Ich habe für mein Meerschweinchen gebetet. Das ist gestorben, sagt das kleine Mädchen. „Außerdem finde ich es in der Kirche sehr schön.“ Die Mutter und ihre Tochter verschwinden in der Menschenmasse und ich gehe zurück in die Kirche. Der schlafende Mann und die betende Frau sitzen noch auf ihrem Platz. Auch ihre Geschichte interessiert mich, aber es fühlt sich falsch an, hier eine Unterhaltung zu beginnen und die Stille zu durchbrechen. Eine etwa 40-jährige Frau betritt den Saal, bekreuzigt sich, berührt die Heiligenfiguren und zündet ebenfalls eine Kerze an. Dann geht sie in die Beichte. Es bleibt weiterhin still. Mir fällt auf, dass ich die Zeit ganz außer Acht gelassen habe. Ich sitze schon fast eine Stunde hier. Das Zeitgefühl ist hier anders. Der Mann in der letzten Reihe hat sich inzwischen auf die Bank gelegt und sucht noch die passende Position, um zu schlafen. Die ältere Frau liest inzwischen ein Buch, kniet dann aber wieder und seufzt. Nach kurzer Zeit steht sie auf und steuert auf den Ausgang zu. Das gleiche Spiel: Ich verlasse ebenfalls die Kirche und spreche sie draußen an.

- Werbung -

„Ich kann auch zu Hause beten, aber hier ist Jesus mitten im Raum“

Sie dreht sich verwundert um. Von ihrer Stirn tropft noch das Weihwasser. Warum waren Sie heute in der Kirche? Wir kommen schnell ins Gespräch und sie versucht mir Lehren der katholischen Kirche zu erklären. Ganz oft nennt sie den Begriff Eucharistie. Ich frage sie, wie alt sie ist. Sie lächelt und bittet mich, ihr Alter zu schätzten. Ich tippe auf 60 Jahre. „Ja, das ist richtig“, sagt sie und lacht dabei. Ihr Name ist Christiana. Sie scheint ein fröhlicher Mensch zu sein. Christiana besucht die Kirche täglich. „Für mich ist es etwas ganz Besonderes hier zu beten“, erklärt sie mir ganz selbstbewusst und mit lauter Stimme. „Durch die Eucharistie ist Jesus hier in diesem Raum und hier hört er mich direkt. Jesus ist hier.“ Ich verstehe nicht ganz genau, was sie damit meint und wir gehen gemeinsam in die Kirche. Sie zeigt auf einen kleinen Kasten, der auf dem Altar steht. Sie flüstert mir ein paar Worte zu, die ich aber nicht verstehe. Wir verlassen wieder den Saal. Draußen erklärt sie, dass der Kasten für die heilige Messe eine wichtige Rolle spielt und dass Jesus deshalb in der Kirche anwesend sei. „Ich kann auch zu Hause beten, aber hier ist Jesus mitten im Raum. Das ist ein heiliger Ort für mich,“ sagt Christiana.

Wir unterhalten uns ungefähr eine Stunde lang. Am Ende komme ich noch auf die Beichte zu sprechen. Bei dem Wort „Beichte“ leuchten ihre Augen. „Die Beichte ist etwas Wunderschönes. Da verpassen Sie etwas!“ Wir verabschieden uns und ich betrete noch einmal in die Kirche. Weiterhin liegt die feierliche Stille wie ein Tuch auf dem ganzen Raum. Dort sitzen jetzt mehr Menschen und der ältere Herr schläft noch immer.

Tim Bergen ist Volontär des Männermagazins MOVO und des Nachrichtenportals jesus.de.