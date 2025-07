Warum schrumpfende Gemeinden zuversichtlich sein können

Verwaiste Sitzbänke und gähnende Leere: Eine kleiner werdende Gemeinde wirkt schnell wie ein gescheitertes Projekt. Pastor Andreas Petker sieht darin jedoch eine Chance für Wachstum – ohne straffe Programme und Leistungsdruck.

Von Andreas Petker

In einer Welt, die Erfolg an Zahlen, Einfluss und Sichtbarkeit misst, fühlen sich schrumpfende Gemeinden oft an wie gescheiterte Projekte. Leere Stühle, Konflikte und die Frage „Was läuft schief?“ prägen den Gemeindealltag. Doch was, wenn die Bibel uns aufzeigt, dass genau diese Ohnmacht der Schlüssel zu einer tieferen Spiritualität werden kann? Menschen suchen heute mehr denn je das, was Gott sucht: Ehrlichkeit, Offenheit und Authentizität.

Und hier liegt eine Chance: Wenn Gemeinden aufhören, „gegen Windmühlen zu kämpfen“, und stattdessen lernen, in der Schwäche stark zu sein (2. Korinther 12,9).

Die Herausforderung der Leere

Jesus versprach: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 18,20). Diese Worte lösen die Bedeutung einer Gemeinde radikal von ihrer Größe. Entscheidend ist nicht, wie viele Menschen zusammenkommen, sondern ob seine Gegenwart spürbar ist.

Ich bin in einer Großfamilie mit vielen Geschwistern aufgewachsen und habe auch in anderen großen Familien häufig Gottes Präsenz gespürt. Doch ich habe auch große Familien erlebt, in denen Lärm und Oberflächlichkeit dominierten. Während kinderlose Paare mich manchmal durch ihre Ehrlichkeit, Gastfreundschaft und stille Hingabe tief berührten. Sie bewiesen: Gottes Nähe zeigt sich nicht an äußeren „Erfolgsmerkmalen“ wie Kinderzahl oder Wachstumskurven, sondern an authentischem Miteinander.

Erfolg neu denken: Von Zahlen zur Präsenz

Erfolg ist dort, wo Menschen Jesus Raum geben – ob in kleinen Runden, leisen Momenten oder zerrissenen Beziehungen. Erfolg wird nicht in Zahlen gemessen, sondern an Gottes Präsenz. Seit unserer Gemeindefusion nutzen wir ein frei gewordenes Gebäude für ein Indoor-Spielangebot – so öffnen wir die Tür für Familien. Doch das eigentlich Bewegende passiert nicht zwischen Rutschen und Puppenecken, sondern in den kurzen Momenten, in denen wir uns Zeit nehmen: fünf Minuten, in denen wir eine Jesus-

Geschichte erzählen. Kurze Begegnungen, in denen Eltern plötzlich von Ängsten, Hoffnungen oder ihrem Gebetsanliegen erzählen – ungeplant, aber ehrlich.

Manchmal frage ich mich: Warum spüre ich in diesen Mini-Andachten mehr Tiefe als in manchem Gottesdienst? Vielleicht, weil hier niemand etwas „performen“ muss. Weil Stille Raum hat und Fragen erlaubt sind. Weil Gott nicht auf große Formate wartet, sondern sich dort zeigt, wo Menschen ihm und einander wirklich begegnen – selbst zwischen Tür und Angel. Es ist eine Lektion in Demut: Gemeinde wächst nicht durch straffe Programme, sondern durch Augenblicke, in denen wir unsere Ohnmacht anerkennen und ihn wirken lassen. Wenn Gott spürbar präsent ist.

Biblische Perspektiven: Was sagt Gott zum Schrumpfen?

In der Offenbarung richtet Jesus klare Worte an die sieben Gemeinden. Auffallend ist: Er tadelt ihre Lieblosigkeit (Offenbarung 2,4), Lauheit (Offenbarung 3,16) oder Anpassung an heidnische Praktiken (Offenbarung 2,14), aber mit keiner Silbe kritisiert er schrumpfende Mitgliederzahlen. Manche Ausleger deuten diese Gemeinden als archetypische Modelle für alle kirchlichen Strömungen. Egal, wie man sie interpretiert: Jesu Maßstab ist nicht Erfolg, sondern Treue.

Die Bibel erzählt durchgehend von Propheten wie Jeremia, der über Israels Abfall weinte (Jeremia 9,1), oder Aposteln wie Paulus, der Gemeinden voller Spaltung und Weltlichkeit korrigieren musste (1. Korinther 3,3). Diese „Helden“ des Glaubens scheiterten oft sichtbar: Elia floh vor Isebel (1. Könige 19,3), Mose schlug verzweifelt gegen einen Felsen (4. Mose 20,11) und selbst Jesus endete am Kreuz – ein Misserfolg in den Augen der Welt. Doch genau darin liegt die Provokation: Gottes Reich misst sich nicht an äußerer Dynamik, sondern an der Tiefe der Hingabe. Während moderne Gemeinden oft nach Wachstum, Einfluss und strahlenden Vorbildern streben, erinnert die Bibel daran: Wahre Größe zeigt sich im Aushalten der Ohnmacht – und im Vertrauen, dass Gott gerade im Kleinen, Zerbrechlichen und Unspektakulären wirkt (vgl. Sacharja 4,10).

Ja, es fällt schwer zu glauben, dass ausgerechnet Ohnmacht, Schrumpfen oder scheinbares Scheitern Orte göttlicher Nähe sein sollen. Wir sind geprägt von einer Kultur, die Effizienz, Wachstum und Selbstoptimierung feiert – sogar in der Kirche. Doch die Bibel erzählt eine andere Geschichte: Gideon siegte mit 300 Mann statt 32.000 – weil Gott sagte: „Es sind dir zu viele“ (Richter 7,2). Paulus lernte: „Schwachheit ist meine Stärke“ – als er seinen „Dorn im Fleisch“ nicht loswurde (2. Korinther 12,7–10). Jesus lobte die arme Witwe, die zwei Münzen gab, mehr als alle Reichen (Markus 12,43) – nicht wegen der Summe, sondern der Hingabe.

Gott baut sein Reich nicht durch Machtdemonstrationen, sondern durch zerbrochene Krüge (Richter 7,19), stotternde Propheten (2. Mose 4,10) und leere Bänke. Das Problem ist nicht unsere Schwäche, sondern unser Widerstand, sie als Geschenk zu sehen: Sie zwingt uns, Kontrolle abzugeben – und ihn wirklich zu suchen. Wenn Gemeinden wie die Jünger im Sturm rufen: „Herr, rette uns!“ (Matthäus 8,25), entdecken sie Gott vielleicht ganz neu.

Vielleicht ist die Frage nicht: „Wie werden wir wieder stark?“, sondern: „Wo zeigt sich gerade jetzt – im Kleinen, Unscheinbaren, Unperfekten – seine Treue?“

Fazit: Treue ist der neue Erfolg

Schrumpfende Gemeinden sind keine „Rote-Liste-Kandidaten“, sondern Laboratorien der Demut. In einer leistungsorientierten Welt bezeugen sie: Gottes Kraft zeigt sich nicht in Macht, sondern in zerbrochenen Krügen (2. Korinther 4,7). Die Frage ist nicht „Wie werden wir wieder groß?“, sondern „Wie lieben wir heute – genau hier, genau so?“ Das ist Spiritualität: authentisch, fragend, frei vom Druck des „Immer mehr“. Vielleicht sind es gerade die kleinen Gemeinden, die der Welt das Wesentliche zeigen: dass Liebe bleibt.

Andreas Petker ist Pastor der FeG am Kellerwald.