Hoffnung ist nicht einfach da, sie ist ein Prozess. Gegründet im Glauben an Gott, kann sie tragfähig sein – allen Krisen dieser Welt zum Trotz.

Von Johannes Schwarz

Die Frage, ob Hoffnung real ist, bewegt jeden Menschen. Die Antwort ist nicht leicht, auch weil ein hoffnungsvolles Leben unterschiedliche Dimensionen hat. Doch es lohnt sich, sich der Zuversicht anzunehmen. Ein Plädoyer.

Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würd dir eigentlich gern sagen: Alles wird gut.“ So lautet ein Ausschnitt des Liedes „Der letzte Song“ von Kummer und Fred Rabe. Dieses Lied und die Zeilen begleiten mich seit Monaten, gar Jahren. Immer wieder denke ich darüber nach, ob die Aussage des Liedes positiv oder negativ ist. Die Antwort bleibt mir offen. Am Ende liegt es wahrscheinlich an uns selbst: Wie stehe ich zur Zuversicht, zur Hoffnung – letztlich zum absoluten Willen einer guten Zukunft?

Die Antwort kann nur jeder für sich selbst geben – es gibt keine vorgegebene. Sicher ist die Antwort auch immer ein Produkt der gegenwärtigen Gefühlslage, also selten wirklich absolut. Möglicherweise gibt es auch zwei Antworten. Die gegenwärtige: Wie hoffnungsvoll bist du gerade jetzt? Und die Grundeinstellung: Worauf beruht meine und deine Zuversicht am Ende eigentlich?

Das gegenwärtige Gefühl lässt je nach Umständen viel zu. Manchmal ist alles schwierig und komplex, unklar und zum Verzweifeln. Ein anderes Mal aber auch positiv und ich fange an, eine klare und deutliche Hoffnung zu spüren. Ich beginne, das Gute zu umarmen.

Glaube trägt und prägt

Doch wenn es um den Kern der Zuversicht geht, bringen Gefühle wenig. Es geht um unsere Herzenseinstellung, eben um die Grundlage unseres Seins und das Verständnis für die Welt. Hier trägt und prägt der Glaube. Gottes gute Welt ist voller Wunder und voller Kraft für das Gute. Und durch Jesus und seinen Gang ans Kreuz dürfen wir begründete Hoffnung leben.

Im Glauben und im Leben berühren sich hier Welten. Die Göttliche und die Irdische. Das Grundsätzliche und das bewegliche Alltägliche. In dieser Spannung leben wir. Herz trifft auf Realität und in dieser gilt es zu fühlen, zu handeln, letztlich zu leben. Hier zeigt sich der Knackpunkt. Trotz der umfänglichen Zusage an das Leben und das Gute durch die Schöpfung bleibt Hoffnung immer Arbeit. Nie ist Hoffnung fertig. Immer ein Prozess. Immer im Werden. Ein Politiker sagte neulich: „Zuversicht ist Hoffnung an der Arbeit.“ Und ja, Hoffnung ist Arbeit. Doch wir dürfen uns immer wieder neu füllen lassen von dieser Zuversicht, die Jesus bedingungslos schenkt. Der Akt der Liebe ist nicht kleinzukriegen. Dieser Akt ist übermenschlich, weil er nicht in unseren Kategorien und Dimension zu verstehen ist.

Trotz dieser unendlichen Hoffnung wanken wir Menschen hin und her. Wir leben in einer Welt voll von Problemen, Krisen, Krieg, Hass und Schlimmem. Wir sind und bleiben Menschen – und das ist auch gut so. Wir dürfen auch mal hoffnungslos sein, doch wir sollten nicht aufgeben. So wie wir nicht im Paradies leben und dies immer wieder merken, dürfen wir aber an unserer Herzens-Hoffnung festhalten. Wir dürfen stets fürs Hoffen offen sein. Wir dürfen die grundgelegte Gnade und Liebe annehmen. Denn aus ihr können wir ein zuversichtliches Leben führen. Aus ihr können wir hinfallen und wieder aufstehen. Aus ihr können wir in die Welt sehen und aktiv werden. Aus ihr können wir leben.

Diese Kraft der unendlichen geistgetränkten Hoffnung ist nicht von dieser Welt und genau deswegen für diese Welt. Ich habe daher beschlossen, ich sage: Alles wird gut!

Johannes Schwarz leitet die andersLEBEN-Redaktion.