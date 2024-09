ICF-Startup Innsbruck: „Wir wollen es uns nicht gemütlich machen“

Vor vier Jahren wurde das ICF-Startup Innsbruck gegründet. Sebastian und Marlene Biber sind Leiter der Gemeinde. Sie wollen zeitgemäße Formen finden, um die Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen.

Von Clara Hinteregger

- Werbung -

Schon bald nach Beginn ihrer Ehe wissen Marlene und Sebi, dass sie mit ihrem gemeinsamen Leben Gott dienen wollen und gern in einem christlichen Werk in ihrer Heimat Tirol mitarbeiten möchten. Nachdem einige anfängliche Ideen im Sand verlaufen, hören sie von der Vision einer jungen Familie, eine ICF-Church in ihrer Stadt, in Innsbruck, zu starten. Das entspricht zwar nicht ihren bisherigen Plänen, doch nach etlichen Gesprächen und viel Gebet entscheiden sie, sich dieser Vision anzuschließen. »Es war nicht in den Himmel geschrieben, dass wir das machen sollen, aber wir hatten einfach einen tiefen Frieden darüber, diesen Weg zu gehen«, erzählt Marlene.

Erste Schritte

Damit startet für die beiden ein großes Abenteuer. Marlene und Sebi kennen das ICF Movement – eine freikirchliche Bewegung mit Ursprung in der Schweiz – bis dahin nur vom Hörensagen. Sie merken aber bald, dass ihre Werte gut mit denen vom ICF zusammenpassen und entscheiden sich, die Leitung des Startups zu übernehmen. »Wir haben unsere Gemeinde, die für uns wirklich Heimat war, verlassen, um etwas Neues zu starten. Das ist uns nicht leichtgefallen«, berichtet Sebi.

2020 beginnen sie mit ersten Treffen am Sonntag, schauen gemeinsam den Livestream anderer ICF-Gottesdienste und gründen bald darauf zwei Smallgroups (Hauskreise). »Wir haben einfach angefangen, Beziehungen zu bauen und die Vision zu teilen«, erzählt Sebi, »zu Beginn waren wir vielleicht sechs oder sieben Leute.«

Kirche bauen

Die Vision des ICF-Startup Innsbruck ist, Menschen das Evangelium nahe zu bringen und zu Wachstum in verschiedenen Bereichen des Lebens zu ermutigen. Auf die Frage, ob das ICF nun den anderen Gemeinden der Stadt die Mitglieder wegnehme, erläutert Sebi: »Unser Ziel ist nicht, Menschen von bestehenden Gemeinden abzuwerben, sondern kreative Wege zu finden, dass unsere Freunde und die Menschen in unserem Umfeld Jesus kennenlernen.«

- Werbung -

Mit lebensnahen Botschaften und einem modernen Stil wollen sie es Interessierten einfacher machen. »Wir haben oft erlebt, dass die Hürde, eine Gemeinde zu besuchen, sehr groß sein kann. Deshalb wollen wir Menschen gezielt entgegengehen«, erklärt Sebi. Bei kreativen Straßeneinsätzen und diakonischen Aktivitäten, wie beispielsweise der Teilnahme an einer Essensausgabe für Obdachlose, sucht das Team des ICF Innsbruck die Nähe zu den Menschen der Stadt. Diesen niederschwelligen Zugang wollen sie auch durch eine verständliche Sprache sicherstellen, sagt Marlene: »Wir vermeiden es bewusst, davon auszugehen, dass Menschen Vorwissen über den christlichen Glauben haben, sodass sich niemand ausgeschlossen fühlt.«

Highlights und Herausforderungen

In den vier Jahren seit Beginn des ICF Innsbruck ist viel passiert. Mittlerweile gibt es vier Smallgroups und rund dreißig aktive Teammitglieder. Marlene und Sebi blicken dankbar auf besondere Ereignisse zurück. »Es ist so ein Privileg, wenn man die Veränderung im Leben von Menschen miterleben darf«, schwärmt Marlene und erzählt von den zehn Taufen, die sie seit letztem Jahr gefeiert haben. Auch die Ausbildung neuer Leiterinnen und Leiter ist für die beiden ein Highlight, denn sie lieben es, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. »Es ist besonders zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, ihre Zeit und Ressourcen in den Bau von Kirche zu investieren.«

Gleichzeitig erleben sie auch Herausforderungen – wenn zum Beispiel wertvolle Mitglieder des Teams wegziehen oder der Traum einer eigenen Lobpreis-Band unerfüllt bleibt.

Wünsche für die Zukunft

Doch das Team des ICF Innsbruck will auch zukünftig kreativ bleiben, um den suchenden Menschen der Stadt den Weg zu Gott zu zeigen. Außerdem ist ihnen der Aufbau einer Kids-Church ein großes Anliegen: »Kinder sollen nicht nur nebenbei betreut werden. Wir wollen ihnen Raum geben, Hoffnung und Mut vermitteln und sehen, dass ganze Familien zum Glauben an Jesus finden«, beschreiben Marlene und Sebi ihren Traum.

- Werbung -

»Wir wollen es uns nicht gemütlich machen. Die Welt wandelt sich, und wir wollen Formen suchen, um die Menschen unserer Zeit für Jesus zu gewinnen.«

Mehr über das ICF-Startup Innsbruck findest du auf der ICF Homepage oder auf Instagram: