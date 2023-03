Rick Warren ändert seine Meinung über Frauen, die predigen

Früher glaubte Pastor Rick Warren, dass eine Frau nicht als Pastorin arbeiten sollte. Drei Bibelstellen haben ihn vom Gegenteil überzeugt.

Der Südliche Baptistenverband (SBC), die größte protestantische Kirche der USA, hat Ende Februar fünf Gemeinden wegen der Ordination von Frauen zu Pastorinnen ausgeschlossen. Darunter befindet sich die von Rick Warren gegründete Saddleback Church. In einem Podcast-Interview des US-amerikanischen Nachrichtenportals Christianity Today erklärt Warren, warum er seine Meinung beim Thema Frauenordination geändert hat.

Er führt drei Bibelstellen an, die ihn vor drei Jahren dazu brachten, seine Meinung zu ändern. Als Erstes den Missionsbefehl aus Matthäus 28,19-20: „Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch: Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit.“ Dieser Auftrag gelte für alle – Männer und Frauen. Und dort stehe: „lehrt“.

Warren: Pastorin kein Grund für Ausschluss

Als zweite Bibelstelle nennt Warren das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Dabei seien auch Frauen mit dem Geist erfüllt worden und hätten in fremden Sprachen gepredigt, sagt Warren. Das zeige auch Vers 17, wo Petrus Joel 2:28 zitiere: „In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen […]“

Der dritte zitierte Bibelvers stammt aus Johannes 20,17. Dort beauftrage Jesus Maria Magdalena seinen Jüngern von seiner Auferstehung zu erzählen. Damit sei sie „die erste Predigerin des Evangeliums“ gewesen. Warren fügte im Interview hinzu, dass es ihn störe, wenn jemand anderer Meinung sei. „Ich muss sagen, ich könnte falsch liegen.“ Weiter sagte er: „Kirchen sollten aus der SBC ausgeschlossen werden für Sünde, Rassismus, sexuellem Missbrauch, anderen sexuellen Sünden […] Eine Frau als Pastorin zu haben, sollte nicht dazugehören.“

Links: