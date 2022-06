Saddleback Church: Rick Warren tritt zurück

Nach fast 43 Jahren beendet Rick Warren im September seinen Dienst als Pastor der Saddleback Church in Lake Forest/Kalifornien. In einem Video hat er jetzt seinen Nachfolger vorgestellt.

Rick Warren (68) hat in einem Tweet angekündigt, dass er von seinem Amt als Pastor der Saddleback Church in Kalifornien zurücktreten wird. In einem YouTube-Video an seine Gemeinde stellten er und seine Frau Kay ihre Nachfolger vor: Andy and Stacie Wood, aktuell Pastoren der Echo Church in San Jose. Andy Woods erster offizieller Tag als Pastor wird der 12. September sein.

Die Suche nach einem neuen Pastor begann laut dem US-amerikanischen Nachrichtenportal Christianity Today im vergangenen Sommer. Grund dafür seien Warrens anhaltenden Gesundheitsprobleme gewesen. Spinale Myoklonien verursachen bei ihm Muskelzuckungen und verschwommene Sicht.

Warren und seine Frau gründeten die Saddleback Church im Jahr 1980. Bis 1992 wuchs die Gemeinde auf 6.000 Gottesdienstbesucher an. Aktuell ist sie eine der größten Gemeinden der USA mit mehr als 23.000 Besuchern, die sich an verschiedenen Orten treffen. Weltweit bekannt wurde Warren als Autor des Bestsellers „Leben mit Vision„. Bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama sprach er 2009 ein Fürbittengebet.

